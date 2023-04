Chủ tịch nước tước hàm thiếu tướng của cựu Phó Giám đốc Công an Hà Nội

Trước đó, đầu tháng 4, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra kết luận điều tra, đề nghị truy tố ông Tuấn và 53 người về 5 tội: Đưa hối lộ, Môi giới hối lộ, Nhận hối lộ, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã ký quyết định về việc tước cấp bậc hàm tướng sĩ quan Công an nhân dân đối với ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội (đang nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí).

Trong kết luận điều tra của Bộ Công an về vụ án xảy ra tại Bộ Ngoại giao, TP Hà Nội và các tỉnh, TP khác, Cơ quan An ninh điều tra đã đề nghị VKSND Tối cao truy tố ông Nguyễn Anh Tuấn, cựu Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội tội Môi giới hối lộ, với số tiền môi giới là 2,65 triệu USD - tương đương gần 61,7 tỷ đồng.