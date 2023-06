Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng cho Trung tá Nguyễn Chí Thành

Ngày 14/6, Cục Cảnh sát PCCC&CNCH (Bộ Công an) cho biết, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng vừa ký Quyết định số 704/QĐ-CTN về việc phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho 6 tập thể và 1 cá nhân thuộc Bộ Công an.

Các tập thể được phong tặng danh hiệu gồm: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội; Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TPHCM; Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lạng Sơn.