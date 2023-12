Chủ tài khoản facebook ‘Loa phường phố Huế’ bị triệu tập vì đăng tin sai sự thật

Công an TP. Huế và cơ quan chức năng xác định, đây là nội dung sai sự thật nhằm mục đích câu like, câu view... Nội dung bài đăng đã thu hút nhiều lượt like, bình luận, chia sẻ, dẫn đến tạo dư luận xấu trong xã hội, gây mất an ninh trật tự.

Sau thời gian xác minh, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Trật tự xã hội Công an TP Huế làm rõ, người sử dụng tài khoản Facebook “Loa phường phố Huế” là Nguyễn Tuấn Đ. (SN 2003, trú tại kiệt 50 đường Thiên Thai, phường An Tây, Huế).