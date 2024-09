Chồng vừa đi vắng, mẹ chồng đã tìm cách đẩy con dâu ra đường

Tôi được chồng che chở, thương yêu nhưng anh ấy vừa đi vắng mẹ chồng đã tìm cách đẩy con dâu ra khỏi nhà. Tôi kết hôn cách đây 2 năm, tôi mãn nguyện khi cưới được đàn ông của đời mình. Từ lúc yêu nhau cho tới lúc về chung sống một nhà, anh ấy luôn yêu thương, quan tâm tôi mỗi ngày. Tôi hạnh phúc trong tình yêu của anh ấy, cuộc sống dẫu có ra sao tôi vẫn tin vào lựa chọn của mình. Chưa bao giờ tôi buồn vì chồng, anh ấy đã làm mọi thứ để tôi vui… Nhưng chồng tôi có thể chọn, nhưng mẹ chồng thì không. Cưới xong tôi về nhà chồng, lúc này tôi mới biết rõ mẹ chồng là người như thế nào. Bà có vẻ không thích tôi từ đầu nên ở cùng nhà nảy sinh những mâu thuẫn. Nói chính xác là mẹ chồng không ưa con dâu, bà tìm mọi cách để gây khó dễ cho tôi. Trong đó có cả việc chia rẽ hai vợ chồng của con trai. Thật may là chồng tôi luôn tỏ ra mạnh mẽ, khôn khéo để dung hòa giữa mẹ chồng và con dâu. Anh ấy đã khiến mẹ chồng bình tĩnh, giảm căng thẳng và nể con trai mà giữ không khí gia đình ổn thỏa. Không ít lần anh ấy đã che chở cho tôi mà làm mẹ buồn lòng, bà cố giấu đi cảm xúc nhưng tôi biết là rất buồn khi con trai luôn bênh vực vợ. Có những lúc anh ấy đứng về phía mẹ, nhưng lại an ủi, động viên tôi sau đó. Chồng còn dũng cảm làm đỡ vợ việc nhà, mỗi khi mẹ chồng can thiệp, anh ấy nói rằng làm cùng vợ cho vui. Tôi rất thương chồng, mong anh ấy luôn khỏe mạnh và sống nhiệt huyết như vậy. Điều không may cho tôi là đợt này công việc của chồng rất bận, hay có chuyến đi xa dài ngày. Vì công việc, vì mưu sinh nên cũng đành phải chấp nhận chứ không có cách lựa chọn nào khác. Con dâu khổ sở khi chồng đi vắng mà mẹ chồng tìm cách chèn ép. Ảnh minh họa Anh ấy đi vắng tôi vẫn cố gắng làm tốt công việc nhà, nhẫn nhịn mẹ chồng. Hàng ngày dẫu có thế nào tôi vẫn giấu cảm xúc của mình để tươi cười, mạnh mẽ khi gọi điện cho chồng. Tôi muốn chồng tập trung cho công việc, anh ấy là trụ cột gia đình, là niềm tin yêu của tôi nên những vất vả, ấm ức cũng đâu có gì đáng kể. Nhưng mọi khi tôi chịu đựng được, lần này chồng đi xa dài ngày, mẹ chồng lại có cơ hội bộc lộ sự ghét bỏ con dâu. Bà liên tục sai bảo tôi, ép tôi làm nhiều việc nhà, chê bai tôi đủ đường. Mẹ chồng còn gọi điện cho người thân, họ hàng để nói xấu bị con dâu lười nhác không lo ăn uống, nhà cửa bừa bộn… Mẹ chồng còn tìm cách gây sức ép để tôi phải ra khỏi nhà những lúc bà cảm thấy khó chịu, hay những lúc tôi đi làm sớm hoặc về muộn một chút. Mẹ chồng thẳng thừng tuyên bố với con dâu: "Tôi lo cho con trai ăn học tử tế, những tưởng lấy được vợ xinh đẹp, nhà giàu, ai ngờ lại đi lấy vào nhà bình dân, chẳng được nhờ gì nhà vợ. Bao đứa tôi giới thiệu nó phũ phàng không nghe, lại đi lấy cô, chẳng được cái điểm tốt nào. Tôi nói thẳng, ở nhà này thì phải theo ý của tôi, nếu không thích cô cứ việc ra khỏi nhà, tôi không giữ". Mẹ chồng nói như vậy chẳng khác nào muốn đuổi tôi ra khỏi nhà. Tôi chỉ biết khóc, tôi mong chồng nhanh xong công việc để về nhà. Có anh ấy tôi không bị mẹ chồng chèn ép, chồng ở nhà tôi được động viên, an ủi. Nếu tôi có điểm gì không phải, tôi sẽ rút kinh nghiệm và cố gắng. Nhưng mẹ chồng đã cố tình không thích tôi như vậy, tôi cũng không biết phải làm sao cho bà vừa lòng. Chồng đi vắng mới có mấy ngày thôi mà hàng ngày mẹ chồng chỉ tìm cách đẩy con dâu ra đường. Dù tôi đã cố gắng hết mức để chiều bà, nhưng mọi thứ đều không có tác dụng gì. Tôi rất buồn, cảm thấy bị thiếu tôn trọng khi sống ở nhà chồng. Chuyện này tôi vẫn giữ cho riêng mình, tôi không muốn chồng buồn mà bị ảnh hưởng tới công việc. Nhưng cứ bị mẹ chồng chèn ép, bóng gió đuổi ra khỏi nhà làm tôi rất khổ tâm. Tôi có nên nói hết mọi chuyện để chồng tôi biết không? Nếu mẹ chồng tôi tiếp tục quá đáng như vậy, tôi có nên bàn với chồng để ra ngoài ở riêng? Hãy cho tôi lời khuyên! Theo GĐXH