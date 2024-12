Chồng tôi chắc lép việc đứng tên sổ đỏ vì tôi đóng góp phần ít hơn

Chúng tôi bán căn tập thể cũ bố mẹ chồng cho và phải vay thêm từng ấy tiền để mua chung cư. Gia đình chồng muốn tôi không đứng tên vì tôi đóng góp phần ít hơn Tôi mới cưới chồng được hơn 1 năm và sắp sinh em bé. Chồng tôi muốn ổn định nhà cửa trước khi tôi sinh nên bán căn nhà tập thể bố mẹ anh ấy cho rồi vay mượn mua căn chung cư be bé. Căn tập thể bố mẹ chồng cho thực chất là một phần cơi nới từ ngày xưa của gia đình trên nóc một khu tập thể cũ nên khá tồi tàn, với lại không có sổ đỏ nên chúng tôi bán sang tay cho một người ở cùng trong khu.

Gia đình nhà chồng nói rằng số tiền tôi đóng để mua nhà góp ít hơn nên sổ đỏ ngôi nhà sẽ không có tên tôi (ảnh minh họa)

Cũng may khu đó được coi là “đất vàng” nên tiền bán ngôi nhà và vay mượn gần bằng số tiền đó, chúng tôi có thể mua được một căn chung cư be bé ở xa trung tâm. Chồng tôi nói vì tiền bán căn tập thể là của gia đình anh ấy nên số tiền còn lại tôi đi vay để góp cùng. Trong lúc tôi đang lo lắng thì bố mẹ và anh chị em tôi đã hùn vào cho vay tôi yên tâm sinh con. Nhưng sau khi mua nhà thì gia đình nhà chồng và chồng tôi nói rằng số tiền tôi đóng góp ít hơn nên sổ đỏ ngôi nhà sẽ không có tên tôi mà là của cha mẹ anh ấy hoặc chỉ mình chồng tôi đứng tên. Tôi khá buồn vì chồng chắc lép nhưng gần đến ngày sinh nên chỉ muốn mọi việc xong xuôi để con tôi có chỗ ở ổ định. Dù đồng ý chồng muốn làm gì thì làm nhưng trong lòng tôi cảm thấy hụt hẫng. Tôi yêu và cưới chồng tôi không phải vì tiền, nếu chọn như vậy thì tôi đã không từ chối rất nhiều người khá giả, có thu nhập hơn anh rất nhiều theo đuổi mình. Tôi có nên thẳng thẳn nói chuyện với chồng hay cứ kệ chuyện gì đã qua thì cho qua. Theo Báo điện tử VOV