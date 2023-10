Choáng váng khi nghe câu trả treo bất hiếu của em trai

Sau khi lấy vợ, em trai tôi mở thêm cửa hàng tạp hóa bên cạnh xưởng sửa xe ô tô. Cửa hàng tạp hóa do em dâu trông coi buôn bán, hàng tháng cũng kiếm được kha khá tiền. Còn em trai thì suốt ngày quần quật ở xưởng sửa xe, có khi đến tối mịt mới vào ăn cơm. Đương nhiên, chuyện nhà cửa, cơm nước đều do một tay mẹ tôi quán xuyến. Thấy mẹ khổ sở, tôi bảo em trai nên thuê thêm người giúp việc đỡ đần cho mẹ nhưng em đều gạt đi với lý do không có tiền.