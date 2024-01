Chợ sỉ bánh, mứt Tết lớn nhất TP.HCM: Khách nhộn nhịp, tiểu thương vẫn buồn rầu

Đầu giờ chiều các ngày 23 và 24/1, dù không phải là ngày cuối tuần nhưng lượng khách qua lại các quầy bánh kẹo, mứt Tết tại chợ Bình Tây và An Đông rộn ràng hơn. Theo ước tính của các tiểu thương, sức mua đã tăng từ 5-10% so với đầu tháng. Dẫu vậy, tình hình kinh doanh năm nay vẫn không được như mong đợi.

Nói về chuyện “nghịch lý” khách đến chợ thì đông mà doanh thu vẫn thấp hơn so với cùng kỳ năm trước, bà Hoa giải thích: “Đó chỉ là khách vãng lai, họ chỉ mua chút đỉnh, tầm nửa ký, 1 ký. Trong khi đó, mình bán chủ yếu là đơn hàng có số lượng lớn cho khách mối, mà tới thời điểm này các mối sỉ ở tỉnh vẫn chưa rục rịch gì. Ví dụ 10 mối thì mới chỉ có 5 người gọi mà mua cũng chỉ được 1/3 số lượng năm trước”.

Theo lời chủ sạp này, việc mua bán từ đầu năm đến giờ gồng lỗ là chính. Cho nên, dịp cuối năm là thời điểm bà kỳ vọng gỡ gạc lại vốn và kiếm chút đồng vô đồng ra để xài Tết. Dẫu doanh thu năm nay vẫn là ẩn số, nhưng bà Hoa vẫn không dám kỳ vọng tiền lời được 1/3 so với trước kia.

Đã gắn bó với sạp bánh hơn 50 năm nhưng đây là năm đầu tiên bà Hoa thấy mua bán khó khăn.

Chỉ vào sạp với 30 loại bánh mứt được trưng bày bắt mắt, chủ sạp Liên Phát ở chợ An Đông chia sẻ, giá cả các mặt hàng không thay đổi nhiều, rao bán giá từ 70.000-180.000 đồng/kg tùy loại. Chỉ riêng mứt mãng cầu có giá tăng đột biến, cao hơn 60.000 đồng/kg so với năm trước do nhu cầu cao nhưng nguồn cung ít.

“Hàng nào có giá đầu vào tăng chút đỉnh thì mình chịu lời ít một chút, không tăng giá để khách còn mua. Chứ kinh tế khó khăn, khách vào chợ cũng phải rảo một vòng, so đo, tính toán giá cả rồi mới mua. Mình mà bán nhích hơn sạp khác một chút là mất khách liền”, chị tâm sự.

Dù khách vãng lai có tăng nhưng số lượng bán ra vẫn không như mong đợi.

Bài toán của sự thay đổi