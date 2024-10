Chờ nâng cấp, những mẫu xe này đang khan hàng tại đại lý

Trong số các sản phẩm rục rịch đón bản nâng cấp ở những tháng cuối năm 2024, có mẫu đã hết hàng từ đầu năm. Trong bối cảnh các dòng xe nội địa được giảm 50% lệ phí trước bạ theo chính sách hỗ trợ của Nhà nước, thị trường ô tô Việt Nam đang rất sôi động với cuộc đua ưu đãi đến từ nhiều sản phẩm. Tuy nhiên, một số mẫu xe đang gặp hiện tượng "khan hàng" tại đại lý, do rục rịch đón bản nâng cấp. Toyota Land Cruiser Prado Sản phẩm dành cho người dùng phổ thông, Toyota Land Cruiser Prado sở hữu tệp khách hàng riêng. Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay, mẫu xe này không được thống kê doanh số trên báo cáo của Hiệp hội Các nhà Sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA). Toyota Land Cruiser Prado hiện hành có giá bán 2,628 tỷ đồng, được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản (Ảnh: Minh Thành). Phía đại lý chia sẻ, mẫu xe này đã hết hàng từ đầu năm nhưng không được nhập về do sắp sửa đón bản nâng cấp. Thông tin này là có cơ sở, do Land Cruiser Prado đời hiện hành thuộc bản nâng cấp giữa vòng đời, ra mắt thị trường Việt Nam từ năm 2021. Bên cạnh đó, nguồn tin của phóng viên báo Dân trí cho biết, Toyota Việt Nam đang lên kế hoạch phân phối Land Cruiser Prado mới, nhưng chưa rõ thời điểm ra mắt chính thức, có thể trong cuối năm nay. Một đại lý ô tô tư nhân khá lớn tại Hà Nội mới đây đã chào khách đặt mua Toyota Land Cruiser Prado 2024 (250 Series), hứa hẹn "giao sớm", cùng mức giá 3,6 tỷ đồng (Ảnh: Toyota). thuộc thế hệ hoàn toàn mới, đã được đăng ký bản quyền kiểu dáng công nghiệp tại nước ta từ cuối tháng 4. Thiết kế của xe lột xác toàn diện với nhiều đường nét góc cạnh, đậm chất việt dã và gợi nhớ đến những mẫu xe Toyota trong quá khứ. Do tiếp tục được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản, nhiều khả năng Land Cruiser Prado 2024 sẽ được trang bị động cơ tăng áp, dung tích 2.4L hoàn toàn mới, kết hợp với hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Cấu hình này tạo ra 326 mã lực và 630Nm. Nhân viên tư vấn bán hàng cho biết, Toyota Land Cruiser Prado 2024 chính hãng sẽ có mâm hợp kim 20 inch mới, đèn pha bổ sung tính năng tự động thích ứng, nội thất có màn hình hắt kính HUD và sưởi hàng ghế sau (Ảnh: Toyota). Dù xe sở hữu nhiều điểm mới hấp dẫn nhưng nhiều người dùng lại lo ngại Toyota Land Cruiser Prado 2024 có thể gặp hiện tượng "bia kèm lạc", hoặc bị bán chênh giá khi ra mắt. Vì xe nhập khẩu từ Nhật Bản, nên nguồn cung trong giai đoạn đầu sẽ không lớn. Hyundai Tucson Trong vài tháng gần đây, Hyundai Tucson thường xuyên gặp hiện tượng khan hàng với các phiên bản máy dầu. Ở thời điểm hiện tại, có đại lý chỉ còn tồn bản xăng, nhưng không đủ màu ngoại thất cho khách Việt lựa chọn. Với các biến thể xăng còn tồn, các showroom có áp dụng ưu đãi giảm giá nhưng có độ chênh lệch khác nhau tùy nơi. Nguyên nhân là do mẫu C-SUV này rục rịch được nâng cấp lên phiên bản mới, có thể giới thiệu ngay trong tháng 10. Cuối tháng 9, Hyundai Tucson mới đã bị bắt gặp chạy thử trên đường phố Hà Nội với ngoại thất không che chắn. Xe thậm chí còn có biển tên, nhiều khả năng là phục vụ công tác ghi hình trước thềm ra mắt (Ảnh: Trần Đạt). Giới tư vấn bán hàng cho biết, Hyundai Tucson 2024 có khả năng vẫn sẽ có 4 phiên bản cùng 3 tùy chọn động cơ như đời hiện hành, gồm: xăng 2.0L, dầu 2.0L và xăng tăng áp 1.6L. Tuy nhiên, giá dự kiến sẽ tăng đáng kể so với hiện nay, lên tới 1 tỷ đồng ở bản cao nhất. Do là bản nâng cấp giữa vòng đời, vóc dáng tổng thể của Hyundai Tucson 2024 vẫn giữ nguyên giống đời cũ. Một số thay đổi về thiết kế ngoại thất tập trung ở phần đầu, với lưới tản nhiệt mở rộng hơn một chút so với trước, cản trước được làm lại với chi tiết giả ốp bảo vệ gầm, và bộ mâm mới. Hyundai Tucson hiện hành có giá bán lẻ đề xuất dao động 769-919 triệu đồng (Ảnh: Tuấn Anh). Nội thất của Tucson 2024 có nhiều thay đổi, với cụm màn hình cong mới, gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số nối liền với màn hình giải trí, vô-lăng 3 chấu kiểu mới và tích hợp cần số dạng gạt. Trang bị của xe dành cho Việt Nam chưa được hé lộ. Honda Civic Dù không phải là sản phẩm "hot" trong phân khúc sedan hạng C, nhưng Honda Civic đang khan hàng tại đại lý, do chuẩn bị được nâng cấp giữa vòng đời. Thậm chí, mẫu xe này không xuất hiện trong danh sách khuyến mại của hãng xe Nhật Bản ở tháng 10. Theo một số nguồn tin, Honda Civic 2024 có thể sẽ được vén màn trong khuôn khổ triển lãm Ô tô Việt Nam (VMS) 2024 diễn ra vào cuối tháng 10. Xe sẽ tiếp tục được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Do là bản nâng cấp giữa vòng đời, Honda Civic 2025 có vóc dáng không quá khác biệt. Diện mạo của xe có phần khỏe khoắn hơn với lưới tản nhiệt, cản trước và hốc gió mới (Ảnh: Honda). Phía đại lý cho biết, Civic mới vẫn sẽ được phân phối với 3 phiên bản, nhưng trong đó sẽ bao gồm biến thể hybrid mới giống xe tại thị trường Thái Lan. Nếu thông tin này là chính xác, Civic sẽ là mẫu xe thứ 2 tại của Honda tại Việt Nam có hệ truyền động xăng lai điện, ngoài CR-V. Tại Thái Lan, phiên bản hybrid của Honda Civic 2024 (e:HEV) có cấu hình gồm động cơ xăng 2.0L (141 mã lực) kết hợp với mô-tơ điện (181 mã lực và 315Nm). Hai bản thường vẫn dùng máy 1.5L tăng áp, sản sinh 178 mã lực và 240Nm. Đáng chú ý, cách thức hoạt động của Civic e:HEV sẽ giống mẫu CR-V e:HEV đang mở bán tại Việt Nam. Theo đó, mô-tơ điện sẽ đảm nhận nhiều vai trò, giúp xe chuyển đổi linh hoạt giữa thuần điện, hybrid nối tiếp và hybrid song song. Nội thất của Honda Civic 2024 vẫn có các đường nét quen thuộc. Màn hình giải trí 9 inch trên bản mới dùng phần mềm do Google phát triển, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây (Ảnh: Honda). Trang bị an toàn của Civic 2024 vẫn có điểm nhấn là hệ thống an toàn chủ động Honda Sensing. Bên cạnh đó, xe có thể được bổ sung cảm biến va chạm trước/sau giống xe tại Thái Lan; đây là điểm trừ với nhiều người dùng ở đời hiện hành. Những điểm nâng cấp mới hứa hẹn giúp Civic trở nên hấp dẫn hơn trong mắt khách Việt. Tuy nhiên, nhiều người dùng lo ngại giá bán của mẫu xe này có khả năng sẽ tăng mạnh khi có bản hybrid; bản hiện hành vốn có giá cao nhất phân khúc sedan hạng C, khởi điểm từ 730 triệu và cao nhất lên tới 870 triệu đồng.