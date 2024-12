Chìm tàu chở khách ở Quảng Ninh, 2 người mất tích

Gió to, sóng lớn đã làm đắm một tàu chở khách ở khu vực Hòn Nét (thuộc vịnh Bái Tử Long, Quảng Ninh). Tại thời điểm bị đắm có 6 người trên tàu, 4 người được cứu vớt, còn 2 người mất tích. Theo thông tin từ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ninh, khoảng 5h ngày 7/12 đã xảy ra vụ đắm tàu chở khách tại khu vực Hòn Nét (thuộc Vịnh Bái Tử Long). Khu vực tàu đắm là cảng nổi, thường tiếp nhận các tàu có trọng tải lớn vào bốc xếp hàng hóa, chủ yếu là các mặt hàng như than, clinker, xi măng, đá vôi… phục vụ cho xuất nhập khẩu. Chiếc tàu chở khách bị đắm mang số đăng ký QN-5427 có sức chở 48 khách do anh Trần Văn Tỵ (35 tuổi, ở thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh) là chủ phương tiện, chở theo 5 công nhân. Sau khi tai nạn xảy ra, chủ tàu và 3 công nhân được cứu vớt, 2 công nhân vẫn mất tích, tàu khách QN-5427 bị đắm chìm. Theo trình bày của anh Trần Văn Tỵ và 3 người được cứu, khoảng 5h sáng cùng ngày, khi tất cả đang ngủ, gió to sóng lớn đã làm đắm tàu. Tại thời điểm bị đắm, tàu QN-5427 đang được buộc vào tàu tự hành chở gầu máy xúc. Tàu chở gầu máy xúc buộc vào phía bên trái tàu HAPPYYVOYEGER quốc tịch PANAMA. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng tìm kiếm cứu nạn của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ninh, Ban Chỉ huy quân sự TP Hạ Long, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Cẩm Phả và các lực lượng chức năng đã huy động nhân lực, phương tiện để tập trung tìm kiếm, cứu nạn nhân mất tích. Thông tin mới nhất tỉnh Quảng Ninh cung cấp, lực lượng chức năng đã tìm thấy công nhân V.C.Q. (63 tuổi), công nhân còn lại chưa tìm thấy.