Chiêu trò gian lận thử nghiệm động cơ và túi khí của hãng xe Toyota

Bê bối về kiểm tra an toàn xe của Toyota sẽ còn kéo dài khi Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản (MLIT) vừa xác định được 6 trường hợp hành vi gian lận thử nghiệm kiểm tra an toàn xe. Còn theo báo cáo của Toyota Motor toàn cầu, các sai phạm lần này liên quan đến vấn đề thử nghiệm an toàn túi khí và động cơ.

Hãng xe này cho biết, hiện có 3 phương pháp xác thực trong quy trình chứng nhận đạt an toàn thử nghiệm xe. Thứ nhất, người của tổ chức chứng nhận độc lập sẽ có mặt và chứng thực quá trình thử nghiệm kiểm tra an toàn xe.

Thứ hai là nhà sản xuất tự tiến hành kiểm tra xe và gửi dữ liệu đến tổ chức chứng nhận. Thứ ba là nhà sản xuất ô tô gửi dữ liệu hợp lệ từ các thử nghiệm trong quá trình phát triển mẫu xe. Trong nhiều năm qua, Toyota đã có sai phạm với phương pháp thứ 2 và 3,

Cụ thể, trường hợp gian lận thứ nhất, Toyota đã tự ý thay thế phương pháp thử nghiệm an toàn của túi khí trên xe, liên quan đến các mẫu xe Toyota Crown và Isis vào năm 2014 và 2015.

Theo quy định, bộ phận túi khí phải được triển khai thử nghiệm va chạm trực tiếp để tự bung, nhưng Toyota đã thay thế bằng phương án "hẹn giờ cho túi khí bung". Hãng này cho rằng, cách làm riêng của hãng là tạo ra các điều kiện va chạm nghiêm trọng hơn tiêu chuẩn kiểm tra chứng nhận.