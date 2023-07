Chiều nay, toà tuyên án 54 bị cáo trong vụ 'chuyến bay giải cứu'

Theo thông báo của Thẩm phán Vũ Quang Huy - chủ toạ phiên toà sơ thẩm xét xử đại án "chuyến bay giải cứu", HĐXX sẽ tuyên án vào 14h ngày 28/7.

Các bị cáo tại phiên tòa. (Ảnh: TTXVN).

Trước đó, sáng 17/7, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản luận tội với 54 bị cáo.

21 người ở nhóm tội nhận hối lộ bị đề nghị mức án 2 - 20 năm tù, riêng Phạm Trung Kiên (cựu Thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế) bị đề nghị tử hình.

Trong nhóm bị cáo là cựu cán bộ Bộ Ngoại giao, Viện Kiểm sát đề nghị phạt Tô Anh Dũng (cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao) 12 - 13 năm tù; Nguyễn Thị Hương Lan (cựu Cục trưởng Cục Lãnh sự) 18 - 19 năm tù; Đỗ Hoàng Tùng (cựu Phó cục trưởng Cục Lãnh sự) 9 - 10 năm tù...

Với 3 bị cáo ở Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an, Viện Kiểm sát đề nghị phạt Trần Văn Dự (cựu Phó cục trưởng) 9 - 10 năm; Vũ Anh Tuấn (cựu cán bộ) 19 - 20 năm, Vũ Sỹ Cường (cựu cán bộ) 8 - 9 năm.

Trong 24 bị cáo ở nhóm tội đưa hối lộ, người bị đề nghị án phạt cao nhất là Lê Hồng Sơn (Tổng Giám đốc Công ty Blue Sky) với 11 - 12 năm tù; người thấp nhất Đào Thị Chung Thúy (lao động tự do) 12 - 18 tháng tù treo; 22 trường hợp còn lại bị đề nghị từ 18 tháng đến 11 năm tù.

Ở nhóm "chạy án", ông Nguyễn Anh Tuấn (cựu Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội) bị đề nghị 6 - 7 năm về tội môi giới hối lộ; Hoàng Văn Hưng (cựu Trưởng phòng Chính trị hậu cần, Cục An ninh điều tra, Bộ Công an) 19 - 20 năm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.