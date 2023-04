Chiêu giấu tiền 'bôi trơn' vụ chuyến bay combo của cựu cán bộ Bộ GTVT

Trong vụ án chuyến bay giải cứu, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã đề nghị truy tố 54 bị can về 5 tội danh. Trong số này có 2 cựu cán bộ thuộc Bộ GTVT, gồm ông Ngô Quang Tuấn (cựu chuyên viên Vụ Hợp tác quốc tế) và Vũ Hồng Quang (cựu Phó trưởng Phòng vận tải hàng không, Cục Hàng không Việt Nam).

Theo điều tra, từ tháng 1/2021 đến tháng 1/2022, bị can Ngô Quang Tuấn được giao nhiệm vụ soạn dự thảo đề xuất lãnh đạo Bộ GTVT cho ý kiến về việc thực hiện các chuyến bay đưa công dân Việt Nam về nước trong đại dịch Covid-19. Biết được vai trò của ông Tuấn trong quá trình làm thủ tục xét duyệt, cấp phép các chuyến bay combo, từ ngày 3/9/2021 đến 6/12/2021, bị can Nguyễn Thị Tường Vy (Giám đốc Công ty ATA và Công ty Investco) có 5 lần chuyển khoản tổng số tiền 1,3 tỷ đồng vào tài khoản của bà Phương (chị gái Tuấn).

Trong số tiền 1,3 tỷ đồng nêu trên, có 700 triệu do bị can Trần Thị Mai Xa (Giám đốc Công ty Masterlife) và 400 triệu là của bị can Nguyễn Tiến Mạnh (Phó giám đốc Công ty Lữ Hành Việt) đưa hối lộ cho bị can Tuấn thông qua bà Vy.