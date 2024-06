Chi tiết hơn về con cá bằng sắt Lucky Fish giúp ngăn ngừa thiếu máu

Thắc mắc: Có thể dùng những vật khác bằng sắt để thay thế cho Lucky Fish?

Dạo qua các trang comment, mình thấy nhiều bạn thắc mắc rằng con cá bằng sắt 25 đô la (khoảng 500 nghìn đồng) là vẫn còn quá đắt so với thu nhập của nhiều người. Thú vị hơn là một số bạn còn cho rằng sao không lấy hẳng cục sắt bình thường, các mảnh sắt hay thậm chí là cây đinh để bỏ vào nồi nấu ăn.

Đầu tiên là theo nghiên cứu bên trên thì nếu các hộ gia đình dùng nồi gang, sắt để nấu thức ăn, kết hợp với ăn các loại thực phẩm giàu sắt thì có thể họ tỷ lệ thiếu sắt, từ đó thiếu máu của họ là không cao. Trong khi điều này thì nhiều người nghèo tại Campuchia và những nơi khác không tiếp cận được nên mới dùng con cá Lucky Fish. Đó là trường hợp sử dụng nồi gang.

Còn bây giờ những loại sắt mua ở tiệm bình thường thậm chí là đinh sắt thì không thể đảm bảo sức khỏe.Tại sao? Ngoài sắt ra thì do đây là những sản phẩm công nghiệp nên có thể sẽ có thêm các kim loại nặng như chì, nilken, coban, asen và đây đều là những độc chất đối với cơ thể người.

Hơn nữa, thiết kế của con cá đã được tối ưu hóa để khi gặp nhiệt, lượng sắt lan tỏa ra thức ăn là đúng bằng với khuyến cáo trong chế độ dinh dưỡng nên có thể khi thay bằng hình dạng khác mà không tính toán trước thì hiệu quả sử dụng sẽ không bằng.

Đôi chút về lịch sử

Theo thống kê có khoảng 60% phụ nữ mang thai tại Campuchia bị thiếu máu do nguyên nhân chủ yếu là sự thiếu hụt chất sắt trong thức ăn, dẫn đến xuất huyết do sinh non và sinh sớm. Điều này làm tăng tỷ lệ xuất hiện các vấn đề về phát triển trí não ở trẻ em. Thiếu sắt được xếp vào "rối loạn dinh dưỡng phổ biến nhất" ở Campuchia, ảnh hưởng đến 44% dân số và làm tổn thất 70 tỷ đô la trong tổng sản phẩm quốc nội (GPD) hàng năm.



Vào tháng 5/2015, Christopher Charles vừa mới tốt nghiệp chuyên ngành khoa học y sinh tại Đại học Guelph, Canada. Khi đó, Charles đã nhận được sự tài trợ của Cơ quan phát triển quốc tế Canada (CIDA) nhằm tiến hành nghiên cứu dịch tễ học tại Campuchia. Charles chọn Campuchia vì đây là quốc gia cần có những tình nguyện viên và nhà nghiên cứu để xây dựng nên một chế độ ăn uống đầy đủ chất sắt. Khi tới Campuchia, Charles làm việc ở trung tâm nghiên cứu Preak Russei và tiến hành thu thập các mẫu máu từ dân làng tại tỉnh Kandai.



Trước giờ, người ta đã biết rằng xoong chảo bằng gang là một trong những cách để bổ sung sắt vào thức ăn trong quá trình nấu. Tuy nhiên với thu nhập chưa tới 1 đô la mỗi ngày của nhiều người dân vùng nông thôn tại Campuchia thì đây thật là một món đồ xa xỉ. Thậm chí, những loại thực phẩm vốn là nguồn cung cấp chất sắt như thịt đỏ, các loại đậu chứa sắt hoặc các loại thuốc bổ sung sắt vi lượng lại càng không thể tiếp cận được.



Do đó, nhóm nghiên cứu đã cung cấp những chiếc đĩa sắt cho người dân tại đây, và yêu cầu họ phải đặt chiếc dĩa tromg nồi khi đang nấu súp hoặc đun sôi nước uống. Tuy nhiên, nhiều người phụ nữ tại đây tỏ ra lưỡng lự trước yêu cầu sử dụng chiếc đĩa sắt này trong khi nấu ăn. Thậm chí nhiêu người còn cự tuyệt không sử dụng. Charles chia sẻ rằng đây chính là 1 thách thức trong việc tiếp thị xã hội.



Vài tuần trước khi hoàn thành khóa nghiên cứu và trở về Canada để hoàn thành chương trình thạc sĩ, Charles đã gọi cho thầy cố vấn là Tiến sĩ Alastair Summerlee để xin hoãn lại. Thầy Summerlee cũng khuyên Charles nên tập trung vào dự án nghiên cứu thiếu máu và không ngờ, đây cũng chính là đề tài bảo vệ tiến sĩ của Charles.