Chi phí xe điện siêu nhỏ có rẻ hơn xe xăng?

Xe điện siêu nhỏ (dưới cỡ A xe xăng) hiện trở thành phân khúc ô tô rẻ nhất thị trường Việt Nam với giá từ hơn 200 tới hơn 300 triệu đồng. Đây là loại phương tiện có thể phù hợp với nhu cầu di chuyển đô thị, cho người đi quãng đường vừa phải và không yêu cầu quá nhiều ở một chiếc xe.

Chi phí sử dụng của dòng xe này được người dùng quan tâm, so với xe xăng cỡ A, thậm chí so với các dòng xe máy tay ga. Dưới đây là các chi phí khi sử dụng loại xe này, so sánh tương đối với các dòng xe xăng cỡ A, với giả định quãng đường di chuyển khoảng 1.000 km/tháng.

Các chuyên gia cho biết chi phí xe điện hàng tháng rẻ hơn xe xăng. (Ảnh minh họa).

Chi phí vận hành

Xe điện cỡ nhỏ trên thị trường Việt Nam đang có hai loại: mua kèm pin hoặc thuê pin. Ví dụ Wuling Mini EV bán xe kèm pin, trong khi các mẫu xe của VinFast như VF 3, VF 5 có tùy chọn thuê pin hoặc mua kèm pin. Nếu mua kèm pin, mức giá thường cao hơn khoảng 80 triệu.