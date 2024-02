'Chỉ có hòa bình mới đem lại hạnh phúc cho các bên'

Ông kể tiếp, những năm trước đây, địa bàn xã Hải Xuân, khu vực nơi ông Lý sinh sống rất phức tạp về vấn nạn mua bán ma túy. Biết ông có nghiệp vụ công an, lại là người lính từng vào sinh, ra tử ở chiến địa Pò Hèn năm xưa, Công an xã Hải Xuân đã vận động ông tham gia làm công an an xã bán chuyên trách.

Suy nghĩ một đêm, cuối cùng ông Lý đã nhận lời làm công an xã bán chuyên trách và ông làm công việc này đến nay đã 17 năm.

Có sự hỗ trợ của ông Lý, tình hình an ninh trên địa bàn đã được đảm bảo, tệ nạn sử dụng và mua bán ma túy khu vực ông sinh sống đã giảm hẳn.

Cái uy của người lính và có nghiệp vụ trong người, khiến các đối tượng "cộm cán" trên địa bàn cũng phải nể sợ và cúi chào mỗi khi gặp ông.

"Vài năm trước đây, vấn nạn ma túy khu vực này phức tạp lắm. Buổi sáng các đối tượng tụ tập mua bán ma túy vào thời điểm người dân đi chợ, trẻ con đi học nên nhiều người rất sợ. Tôi cùng với công an xã quản lý các đối tượng nghiện, dần dần mới giải tán được "chợ" mua bán ma túy này", ông Lý cho biết.

Ngoài ra, ông Lý còn phát hiện sớm và vận động, hòa giải thành công các tụ điểm phức tạp về khiếu kiện liên quan đến đất đai trong nhân dân, không để phát sinh thành các điểm nóng, kéo dài.

Ông Lý tham gia công tác xã hội và luôn được người vợ Đỗ Thị Thơm hết mực ủng hộ, bà nói "Ông ấy có nghiệp vụ công an, nghiệp vụ người lính nên các đối tượng xấu cũng có chút e dè. Giờ các con cái trưởng thành, ông ấy lại càng yên tâm cho hoạt động công tác xã hội, bà con thôn xóm rất quý ông ấy".

Ghi nhận những thành tích đó, tháng 11/2023 vừa qua, ông Lý vinh dự là cá nhân duy nhất trong lực lượng công an viên bán chuyên trách của Công an tỉnh Quảng Ninh được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen.

Không chỉ tham gia công việc công an viên, ông Lý còn tham gia làm Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Hải Xuân. Ông cũng rất tích cực đóng góp và tham gia các phong trào của địa phương.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Phạm Thanh Huyền, Chủ tịch UBND xã Hải Xuân nhận xét: "Ông Lý là một cựu chiến binh mẫu mực, gia đình ông rất gương mẫu. Chúng tôi rất may mắn có được một công dân gương mẫu như ông Lý. Ông ấy rất tích cực tham gia các hoạt động, phong trào của địa phương".

Cũng theo Chủ tịch UBND xã Hải Xuân, trong thời gian Covid-19, ông Lý rất tích cực cùng chính quyền xã tham gia công tác tuyên truyền và chống dịch. Ông là người tuổi đã cao nhưng rất tích cực "đi tưng ngõ, gõ từng nhà" để vận động, tuyên truyền người dân trên địa bàn cùng tham gia chống dịch.

Với vai trò là Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Hải Xuân, ông Lý rất tích cực và quan tâm đến công tác chống dịch Covid-19 cho người cao tuổi trên địa bàn.

"Ông Lý có chiếc ô tô con loại KIA Morning và ông trực tiếp chở hội viên Hội Người cao tuổi của xã đi tiêm vaccine phòng Covid-19 cho người cao tuổi trên địa bàn. Ông Lý là tấm gương sáng, tạo một tinh thần rất lớn cho anh em cán bộ trẻ chúng tôi học hỏi, noi theo", ông Huyền chia sẻ.