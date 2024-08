Chế độ giảm cân lành mạnh của Moon Ga Young

Nữ diễn viên Moon Ga Young được khán giả biết đến qua những tác phẩm như True Beauty, The interest of love, Link: love, eat, kill, Find me in your memory… Bên cạnh hoạt động diễn xuất, cô nàng cũng thường xuyên góp mặt trong các sự kiện tại Tuần lễ thời trang đình đám, khoe nhan sắc, vóc dáng thon gọn với những thiết kế gợi cảm. Để giữ gìn sắc vóc, người đẹp họ Moon duy trì chế độ ăn uống lành mạnh mà chị em có thể học theo.

Không giảm cân cấp tốc

Moon Ga Young cho biết do đặc thù công việc, cô thường xuyên phải đối mặt với áp lực giữ dáng. Để đạt được vóc dáng mong muốn, nữ diễn viên từng áp dụng chế độ ăn kiêng khắc nghiệt, thậm chí nhịn ăn. Tuy nhiên, kết quả thu được lại hoàn toàn trái ngược với mong đợi. Việc giảm cân cấp tốc, thiếu khoa họ khiến cô sụt cân, kéo cả sức khỏe tuột dốc và ảnh hưởng đến kích cỡ vòng 1 của cô nàng.

Vì thế, Moon Ga Young đã thay đổi chế độ ăn uống, thoải mái dùng những món ăn yêu thích bằng việc cân bằng khẩu phần một cách hợp lý trong mỗi bữa ăn. Với bữa ăn quan trọng như bữa sáng, cô nàng ưu tiên những loại thực phẩm nhiều dinh dưỡng như táo, sữa chua Hy Lạp hoặc hạt hạnh nhân.

Ăn vặt bằng các loại hạt

Moon Ga Young thích ăn các loại hạt như món ăn vặt vào những lúc đói. Trong suốt quá trình ăn kiêng, nữ diễn viên thường mang theo bên mình hạt hạnh nhân và đậu phộng để nhâm nhi mỗi khi thèm ăn vặt. Người đẹp cho biết những loại hạt này không chỉ giúp hạn chế cảm giác thèm ăn mà còn chứa hàm lượng vitamin E cần thiết, nuôi dưỡng làn da và mái tóc.

Không quên cấp nước cho cơ thể

Ngoài việc duy trì chế độ ăn uống khoa học, Moon Ga Young cũng không quên bổ sung đủ lượng nước cần thiết cho cơ thể. Nữ diễn viên cho rằng uống đủ nước vừa giúp làn da tràn đầy sức sống, có lợi trong việc thải độc cơ thể, đặc biệt là với người đang muốn giảm cân.

Thư giãn sau khi luyện tập

Sau mỗi buổi tập luyện, Moon Ga Young thường ngâm mình trong bồn với muối tắm và tinh dầu để thư giãn cơ thể. Việc ngâm bồn cùng muối tắm giúp tâm trạng thoải mái hơn, có tác dụng tẩy da chết và phục hồi các cơ bắp bị căng do tập luyện.

Nữ diễn viên chia sẻ, khi cơ thể được thư giãn, căng thẳng sẽ giảm đi, điều này giúp hormone cortisol – kẻ thù của quá trình giảm cân – cũng giảm theo, tạo điều kiện thuận lợi để cơ thể đốt cháy mỡ thừa và phát triển cơ bắp hơn.

