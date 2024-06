Chế độ ăn nhiều natri gây hại như thế nào cho cơ thể?

Tăng huyết áp

Một trong những tác dụng phụ phổ biến nhất của chế độ ăn nhiều natri là tăng huyết áp hoặc huyết áp cao. Bà Gauri Anand giải thích : “Natri khiến cơ thể giữ nước, tạo thêm áp lực lên thành động mạch”.

Áp lực gia tăng này có thể dẫn đến huyết áp cao, một yếu tố nguy cơ chính gây ra các bệnh tim mạch như đau tim và đột quỵ.

Sưng phù chi dưới

Hấp thụ quá nhiều natri có thể dẫn đến phù nề, tức là sưng các mô do cơ thể giữ nước. Điều này xảy ra do natri giữ nước, làm tăng chất lỏng trong mạch máu và rò rỉ vào các mô xung quanh. Phù nề dễ nhận thấy nhất ở các chi dưới, chẳng hạn như chân, mắt cá chân và bàn chân, nhưng nó cũng có thể xảy ra ở tay và mặt. Bà Anand khẳng định, bệnh phù nề mạn tính có thể gây khó chịu và dẫn đến các vấn đề sức khỏe tiềm ẩn hơn do tiêu thụ nhiều natri.