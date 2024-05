Cháy 260ha rừng, 2 kiểm lâm hy sinh: Thủ tướng ra chỉ đạo quyết liệt

Công điện số 43 của Thủ tướng được ban hành ngày 1/5 - trong bối cảnh hàng loạt vụ cháy rừng vừa xảy ra, gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Công điện của Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương tiếp tục quyết liệt triển khai có hiệu quả biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng trên phạm vi cả nước.

Theo người đứng đầu Chính phủ, những ngày qua, do tác động của biến đổi khí hậu và ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, nắng nóng gay gắt đã và đang diễn ra ở nhiều địa phương, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37 độ C đến 39 độ C, có nơi trên 42 độ C.

Hậu quả, đã xảy ra 15 vụ cháy rừng tại các tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Quảng Trị, Nghệ An, Cà Mau, Kiên Giang, An Giang…, làm cháy trên 260ha rừng các loại, ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường sinh thái và đời sống của nhân dân.