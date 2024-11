Chạy 100 km mỗi ngày nên mua xe xăng hay xe điện?

Theo chuyên gia, việc mua xe điện hay xe xăng tùy thuộc vào sở thích, quan điểm của từng cá nhân. Ưu điểm của xe xăng Theo đó, với nhiều tài xế, việc mua xe xăng giúp họ không phải lo lắng về việc thiếu hụt nguyên liệu. Bởi bất cứ trên đoạn đường nào, việc đổ xăng cũng thuận tiện, không sợ hết điện giữa chừng. Khả năng vận hành tối ưu: Xe xăng vận hành được trong thời gian dài với động cơ đốt trong được cải tiến. An toàn khi di chuyển xa: Xe xăng khi nạp đủ nhiên liệu sẽ đảm bảo di chuyển được quãng đường xa. Cùng với nhiều trạm xăng thuận tiện trong việc đi lại. Di chuyển linh hoạt: Xe xăng có thể di chuyển được nhiều loại địa hình khác nhau. Theo chuyên gia, việc mua xe điện hay xe xăng tùy thuộc vào sở thích, quan điểm của từng cá nhân. Nhược điểm của xe xăng Ô nhiễm môi trường: Vì xe sử dụng nguyên liệu là xăng qua quá trình đốt cháy sẽ thải ra khí độc gây ô nhiễm môi trường. Tốn kém chi phí bảo dưỡng: Khi sử dụng xe xăng bạn sẽ tốn kém thêm khoản chi phí về bảo dưỡng. Tiếng ồn: Đi xe ô tô chạy bằng xăng sẽ gây ra tiếng ồn. Ưu điểm của xe điện Trong khi đó, những người muốn mua xe điện cho rằng, vấn đề sạc pin không phải chi phí quá lớn, trong khu dân cư có nhiều trạm sạc, một số trạm dừng nghỉ trên đường cao tốc cũng có trạm sạc nhanh. Nếu pin được sạc đầy một lần và nếu lái xe tiết kiệm, mỗi lần sạc đầy pin có thể chạy được ba ngày, tương đương khoảng 400km. Chi phí cho ô tô điện rẻ và thân thiện với môi trường. Cùng với đó, với hiệu suất lên tới 90%, động cơ điện luôn mạnh mẽ hơn nhiều so với động cơ xăng - hiệu suất thường chỉ đạt 35%. Xe điện cũng nhanh hơn, tăng tốc ấn tượng hơn xe xăng nhờ động cơ điện tạo ra mô men xoắn cao hơn động cơ đốt trong. Một ưu điểm nữa của xe điện là chiều dài cơ sở luôn lớn hơn xe xăng tương đương kích cỡ, do khoang máy được thu gọn cùng pack pin được bố trí dưới sàn. Vì thế trong mọi phân khúc, xe điện đều mang lại không gian nội thất rộng rãi hơn nhiều so với xe xăng. Đặc biệt, người mua còn tiết kiệm được cả trăm triệu đồng chi phí lăn bánh nhờ chính sách miễn 100% lệ phí trước bạ cho xe điện. Nói cách khác, giá niêm yết cũng gần như chính là giá lăn bánh của xe điện, trong khi với xe xăng, khách hàng sẽ phải chi thêm cả trăm triệu đồng ngoài giá niêm yết để xe có thể lăn bánh trên đường. Thân thiện với môi trường: Ưu điểm lớn nhất của xe điện đó chính là không tạo ra khí thải nên an toàn và bảo vệ môi trường. Tối ưu chi phí: Khi đi xe điện bạn vẫn cần bảo dưỡng động cơ định kỳ nhưng đơn giản và ít chi phí hơn. Ứng dụng công nghệ hiện đại: Các dòng xe điện được trang bị tính năng tiên tiến, vì vậy người dùng sẽ có những trải nghiệm thú vị và thoải mái trong suốt quá trình di chuyển như: Lái tự động, cảnh báo khi va chạm, giải trí… Nhược điểm của xe điện Tốn thời gian sạc pin Khoảng cách ngắn: Xe điện thường chỉ đi được quãng đường hạn chế từ 100 - 300km đối với mỗi lần sạc. Với một số dòng xe cao cấp có thể đi được tối đa 400km. Ít trạm sạc: Các điểm sạc xe điện ở Việt Nam vẫn chưa phổ biến, đặc biệt là các vùng ngoại ô và nông thôn. PHƯƠNG NAM(tổng hợp)