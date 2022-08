Nhiều người dùng mạng xã hội đã chia sẻ các câu chuyện “dở khóc, dở cười” về chatbot. Chẳng hạn, BlenderBot 3 nói rằng nó thích nhất vở nhạc kịch Cats và miêu tả CEO Meta Mark Zuckerberg là “quá kỳ quặc và gian xảo”. Những cuộc hội thoại khác cho thấy chatbot liên tục lặp lại các thuyết âm mưu.

Trong cuộc nói chuyện với một phóng viên Wall Street Journal, chatbot khẳng định ông Donald Trump vẫn là Tổng thống Mỹ và “sẽ luôn là vậy”. Chatbot còn nói người Do Thái không phải không có khả năng chi phối nền kinh tế. Theo Liên đoàn chống phỉ báng Mỹ, “người Do Thái kiểm soát hệ thống tài chính toàn cầu” là một phần của thuyết âm mưu về người Do Thái.