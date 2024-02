Chàng trai Việt tốt nghiệp 2 bằng thạc sĩ, mục tiêu vào NASA làm việc

Khi hoàn thành 2 chương trình thạc sĩ, Hoàng Anh tiếp tục quay xe rẽ hướng chinh phục ngành Khoa học trái đất tại Trung tâm Vật lý lý thuyết quốc tế (ICTP), Ý.

Hoàng Anh chụp ảnh cùng các thầy trong buổi lễ tốt nghiệp tại ICTP. (Ảnh: NVCC)

Kết thúc 1 năm tại ICTP, Hoàng Anh được nhiều giáo sư giữ lại Ý để tiếp tục học lên tiến sĩ. Cậu cũng đỗ nhiều trường đại học ở Mỹ và châu Âu như University of South Florida, Folorida; University of Neveda at Lasvegas, Neveda.

Hoàng Anh chọn Colorado School of Mines (ngôi trường được đánh giá cao tại Mỹ) là điểm đến tiếp theo. Tại “xứ cờ hoa”, cậu chọn nghiên cứu sâu về Địa vật lý - một nhánh thuộc lĩnh vực khoa học trái đất dù trước đó theo học các ngành thiên về Vật lý.

"Các kiến thức mới luôn thôi thúc em tìm tòi. Khoa học trái đất là ngành thú vị giúp em trả lời được nhiều câu hỏi mình thắc mắc từ bé... Nhiều kiến thức của khoa học trái đất cũng dựa trên vật lý, toán, và lập trình. Quá trình nghiên cứu sâu về vật lý trước đó giúp em rất nhiều khi chuyển sang lĩnh vực này” , Hoàng Anh nói.

Coi việc đạt được mục tiêu như “tán đổ crush”