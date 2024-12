Chân tướng nữ sát nhân giết 14 người bạn giàu có bằng xyanua chấn động Thái Lan

Tòa án Bangkok, Thái Lan ngày 20/11 đã kết án tử hình một phụ nữ được mệnh danh là "Am, kẻ giết người bằng xyanua" trong vụ án chấn động liên quan tới 15 nạn nhân giàu có. Am 'xyanua' (giữa). Ảnh: Bangkok Post Hãng BBC và tờ The Nation đưa tin, tòa án hình sự Bangkok đã tuyên Sararat Rangsiwuthaporn, 36 tuổi, phạm tội giết người có chủ đích khi bỏ thuốc độc vào đồ ăn và nước uống của người bạn giàu có Siriporn Khanwong, 32 tuổi trong chuyến đi năm ngoái. Đây là án tử đầu tiên dành cho người phụ nữ đối mặt với cáo buộc sát hại tổng số 15 người bạn bằng xyanua. Cảnh sát cho biết, Sararat - được giới truyền thông Thái Lan gọi là Am xyanua, là kẻ nghiện cờ bạc. Người phụ nữ này đã nhắm vào những người bạn cô ta mượn tiền rồi đánh cắp nữ trang cũng như các món đồ quý giá khác của họ. Động cơ có tính toán nhằm ngụy tạo vụ giết người thành cái chết tự nhiên Ngày 19/4/2023, Thongpin Kiatchanasiri, 63 tuổi, đệ đơn khiếu nại lên Cục Điều tra trung ương (CIB) do nghi ngờ cái chết của con gái bà là Siriporn Chanwong, 32 tuổi, có khuất tất. Siriporn, người đứng đầu một nhóm chơi hụi ở tỉnh Kanchanaburi, bất ngờ ngã quỵ và tử vong trong khi đang tham gia một sự kiện tại quận Ban Pong ở tỉnh Ratchaburi vào ngày 14/4/2023. Đồ đạc của cô này, gồm cả hơn 40.000 baht tiền mặt, đã mất tích. Sararat đã hạ độc 15 nạn nhân. Ảnh: Thai Police Bà Thongpin khiếu nại Sararat Rangsiwuthaporn, 36 tuổi, khi đó là vợ của cựu phó cảnh sát trưởng đồn cảnh sát Ban Pong - trung tá Withoon Rangsiwuthaporn, và bày tỏ lo ngại về khả năng cuộc điều tra về cái chết của con gái bà bị can thiệp, khiến các bằng chứng bị sai lệch. Bắt giữ và phát hiện xyanua Ngày 25/4/2023, các sĩ quan của cơ quan phòng chống tội phạm đã bắt giữ Sararat và thu giữ xyanua từ nhà người phụ nữ này. Các xét nghiệm pháp y trên cơ thể Siriporn cho thấy cô đã bị đầu độc bằng xyanua và các nhà điều tra cho biết họ nghi ngờ Sararat đã ra tay để có thể lấy cắp đồ đạc của Siriporn. Siriporn được cho là nạn nhân thứ 15 của Sararat. Các cuộc điều tra sâu hơn cho thấy có 14 nạn nhân khác liên quan tới Sararat, 13 người đã chết và 1 người may mắn còn sống. Các nạn nhân của Am xyanua đều liên quan tới Sararat thông qua các khoản vay, bán xe và nhóm chơi hụi. Am xyanua bị kết án tử hình. Ảnh: Bangkok Post. Sararat bị cáo buộc đã lên kế hoạch tỉ mỉ cho những vụ giết người, được thực hiện trong khoảng thời gian 8 năm. Người phụ nữ này đã đầu độc nạn nhân bằng kali xyanua và khiến cái chết của họ có vẻ như là do suy tim hoặc các biến chứng sức khỏe khác. Các nhà điều tra cho hay, nghi phạm thường chọn gây án vào cuối tuần rồi quay lại với gia đình hoặc người thân để cung cấp bằng chứng bịa đặt nhằm đánh lạc hướng nghi ngờ. Cách lừa gạt và đầu độc nạn nhân Tướng cảnh sát Surachate "Big Joke" Hakparn đã dẫn dắt cuộc điều tra lớn nhất trong lịch sử Thái Lan. Hồ sơ vụ án gồm 26.500 trang, có sự tham gia của 900 nhân chứng và ba tháng thu thập bằng chứng. Sararat phải đối mặt với 75 cáo buộc, bao gồm cố ý giết người, giết người có chủ đích, cướp dẫn đến tử vong, làm giả thực phẩm hoặc đồ uống dẫn đến tử vong và làm giả giấy tờ. Cuộc điều tra cho thấy nghi phạm nghiện cờ bạc và phải gánh khoản nợ quá lớn từ cả nguồn chính thức và không chính thức. Để trả nợ, nghi phạm đã dùng đến biện pháp giết người và ba phương pháp chính của cô ta là: Đưa nạn nhân đi ăn rồi hạ độc họ bằng xyanua, sau đó đem họ về nhà và bỏ mặc cho chết. Đón nạn nhân từ nhà của họ, đầu độc và bỏ mặc cho chết. Gửi "thuốc giảm cân" có pha xyanua cho nạn nhân. Am xyanua bị kết án tử hình. Ảnh: Bangkok Post. Xét xử và phán quyết Ngày 19/7/2023, Sararat bị buộc tội hạ độc và cướp của Siriporn. Chồng cũ của nghi phạm là Withoon và luật sư Thannicha Akesuwanwat cũng bị buộc tội che giấu bằng chứng và giúp người phụ nữ trên trốn tránh hình phạt. Cả ba đều không nhận tội. Tòa án hình sự sau đó ấn định ngày xét xử là 4/7 tới 12/9/2024, và tới 20/11 đã ra phán quyết. Trong phán quyết, tòa án đã tuyên án tử hình Sararat, còn gọi là "Am xyanua", vì tội đầu độc và giết Siriporn. Withoon đã nhận được bản án tù giảm nhẹ là một năm bốn tháng sau khi anh ta hợp tác, trong khi luật sư bị kết án hai năm tù vì giúp đỡ Sararat. Vụ việc vẫn chưa kết thúc và các nhà chức trách đang điều tra thêm 14 vụ án liên quan đến cái gọi là "Kẻ giết người bằng xyanua".