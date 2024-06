Chân dung ‘hoa khôi công an’ Trung Quốc dùng sắc đẹp để tiến thân

Theo trang Baike.baidu, Vương Phi có được biệt danh trên sau khi tham gia chương trình văn nghệ đón năm mới 2002 do Bộ Công an Trung Quốc tổ chức, với vai trò là người dẫn chương trình. Khi đó, Vương chỉ là một viên chức ở Cơ quan công an thành phố Sán Đầu thuộc tỉnh Quảng Đông.

Bao che xã hội đen, lập ‘nhóm lợi ích’ cùng tham nhũng, cống nạp gái đẹp cho quan trên để tiến thân… là một số tội danh đã khiến nhiều quan chức công an Trung Quốc vướng vào vòng lao lý. Dưới đây là những vụ án liên quan tới ngành an ninh Trung Quốc từng khiến người dân ‘quốc gia tỷ dân’ rúng động.

Tới tháng 6 cùng năm, Vương đại diện cho công an thành phố Sán Đầu tham gia một cuộc thi do Cơ quan Công an tỉnh Quảng Đông tổ chức. Nhờ có ngoại hình xinh đẹp, giọng nói ngọt ngào và hát hay, cô này lập tức được nhiều quan chức để ý tới, trong đó có Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Đông Trịnh Thiếu Đông.

Vốn là người thông minh, Vương Phi biết Trịnh Thiếu Đông đam mê nhan sắc của mình nên nhanh chóng đồng ý làm người tình của vị quan chức này. Đối với Vương, Trịnh chính là người nâng đỡ sự nghiệp của cô ta. Đến đầu năm 2005, Trịnh Thiếu Đông được bổ nhiệm làm Trợ lý Bộ trưởng Công an. Vương vì thế cũng được điều lên Bộ để tháp tùng Trịnh.

Trịnh Thiếu Đông. Ảnh: Baidu.com

Nhờ có nguồn tiền dồi dào do Trịnh chu cấp, đời sống của Vương tại thủ đô Bắc Kinh khi đó có thể được miêu tả trong 4 chữ “sống trong nhung lụa”. Vương trở thành khách quen của nhiều cửa hàng bán đồ xa xỉ cũng như nhà hàng sang trọng.