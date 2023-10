Chặn đứng bàn tay đục khoét 'nhám nhúa'!

VKSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng, truy tố bị can Nguyễn Minh Quân, cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức (TP HCM), về tội "Tham ô tài sản" và "Rửa tiền".



Cơ quan An ninh điều tra Công an TP HCM vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với ông Huỳnh Thế Năng, nguyên Tổng Giám đốc Tổng Công ty Lương thực miền Nam, về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

VKSND Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố Hoa Công Hậu, cựu Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tây Ninh, về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng"...

Cơ quan chức năng liên tiếp khởi tố, truy tố nhiều cựu cán bộ trong thời gian ngắn cho thấy công cuộc phòng chống tham nhũng đang trong hồi quyết liệt. Qua đây cũng thể hiện rõ quyết tâm ngăn chặn những "bàn tay nhám nhúa" luôn manh nha đục khoét ngân sách quốc gia, trục lợi tài sản nhà nước và tham ô quyền lợi của nhân dân.