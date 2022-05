Chăm sóc bố mẹ già, hạnh phúc hay áp lực?

Tôi nói với Hải: “Ừ, chị cũng vừa đánh dấu kỷ niệm 6 năm ngày mất của mẹ chị”.

Hải biết câu chuyện của tôi nên cô ấy thoải mái bày tỏ: “Chúng ta là hai người con may mắn khi có những người mẹ tuyệt vời như vậy. Hai người mẹ cũng thật may mắn vì có chúng ta là con gái”. Tôi đồng ý. Hai người mẹ và chúng tôi đã rất may mắn.