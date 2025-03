Chăm con đúng cách sẽ giảm chứng tự kỷ?

Nguyên nhân là do rối loạn hệ thần kinh, gây ảnh hưởng đến hoạt động của não. Theo bác sĩ Quách Thuý Minh, nguyên Trưởng khoa Tâm bệnh (Bệnh viện Nhi T.Ư), yếu tố môi trường tác động rất lớn đến sự phát triển của chứng tự kỷ như: Bố mẹ thiếu quan tâm hoặc gia đình không hòa thuận; giáo dục con không đúng cách; cho trẻ chơi đồ điện tử quá nhiều; học và chơi thiếu hài hòa... Ngoài ra, còn do bẩm sinh, chậm phát triển, phát triển không bình thường từ trong bào thai, bị bại não… Điểm phân biệt rõ nét của trẻ tự kỷ là ngoài hạn chế giao tiếp ngôn ngữ, còn hạn chế biểu hiện cảm xúc, đặc trưng nhất là tránh giao tiếp bằng mắt, ngay cả với người thân.

Nên đưa trẻ đi can thiệp sớm

Trẻ mắc chứng tự kỷ nếu được hoà nhập, chăm sóc khoa học vẫn có thể học tập và trưởng thành. Điều quan trọng là bố mẹ cần chú ý hơn tới sự phát triển của con theo từng giai đoạn, kịp thời nhận ra những biểu hiện khác thường để đưa con đi khám, can thiệp sớm. Hiện có ba hình thức chăm sóc trẻ tự kỷ là: Giảng dạy chuyên biệt, giáo dục bán hoà nhập và giáo dục hoà nhập.

Nhiều năm đồng hành cùng các gia đình, Sunshine nhận thấy không hiếm các cha mẹ gặp tình trạng kiệt sức về sức khỏe lẫn tinh thần (Trung tâm can thiệp sớm Sunshine.)

Việc dạy dỗ trẻ bình thường đã khó, với trẻ tự kỷ còn khó gấp nhiều lần. Do vậy, theo khuyến cáo của bác sĩ Quách Thuý Minh, các bậc cha mẹ cần quan tâm nhiều hơn đến con, chú ý quan sát biểu hiện của trẻ để sớm phát hiện bệnh; đồng thời đưa trẻ đến bác sĩ nhi, tâm bệnh, nhà tâm lý học để được chữa trị đúng cách. Đặc biệt sẽ tăng tỷ lệ thành công khi bé được can thiệp ở giai đoạn vàng (từ 1 đến 3 tuổi). Hiện, tại các cơ sở chăm sóc trẻ tự kỷ chủ yếu dùng phương pháp tâm lý giáo dục để can thiệp, hỗ trợ giảm các triệu chứng, giúp trẻ cải thiện thực hiện các chức năng. Tùy mỗi chứng tự kỷ, bác sĩ, giáo viên sẽ có giáo trình phù hợp.