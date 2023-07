Cây xanh ở TPHCM bật gốc do ảnh hưởng bởi bão Talim

Những khối mây dông tồn tại trên khu vực tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Tiền Giang, Long An đang có xu hướng di chuyển về phía TPHCM.

Từ ngày 17 đến 22/7, xác suất mưa ở TPHCM khoảng 80%. Nhiệt độ thấp nhất khoảng 23-26 độ C, cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Những cơn mưa rào và dông vào các buổi chiều và tối có khả năng kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan như sấm, sét, lốc, gió giật mạnh gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông và làm việc ngoài trời. Bên cạnh đó, mưa lớn có thể gây ngập úng cục bộ tại khu vực ven sông, đô thị, vùng trũng, thấp.

Do ảnh hưởng của bão Talim, cơ quan khí tượng lưu ý khu vực vùng biển TPHCM và Nam Bộ có gió Tây Nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động. Thời tiết có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy, gió giật mạnh.