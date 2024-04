Cầu Long Biên, Văn Miếu, Tháp Rùa xuất hiện trong MV 'Going Home' của Kenny G

Tháng 11/2023, nghệ sĩ saxophone Kenny G đã có hai buổi biểu diễn bùng nổ tại Hà Nội trong lần thứ 2 lưu diễn tại Việt Nam. Tại đêm diễn ở Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội tối 14/11/2023, hàng ngàn khán giả đã bị mê hoặc bởi tiếng kèn của huyền thoại người Mỹ với những bản nhạc nổi tiếng gắn với tên tuổi của ông, trong đó có bản Going Home.

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam ra mắt MV Going Home - sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như: Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên...

MV ''Going Home'' của Kenny G được quay tại Việt Nam:

Địa danh nổi tiếng Hà Nội xuất hiện trên nền tiếng kèn saxophone của Kenny G.

Sau đêm diễn, Kenny G xuất hiện tại các địa danh nổi tiếng ở Hà Nội ngay ngày 15/11 để thực hiện MV Going Home. Thời điểm quay MV, nghệ sĩ Kenny G đã viết lời nhắn gửi bằng tay để biểu thị tình cảm với Thủ đô và khán giả Việt Nam: "Hà Nội là thành phố tuyệt diệu với những con người tuyệt vời. Cảm ơn vì sự chào đón nồng nhiệt các bạn đã dành cho tôi".

Trong MV Going Home vừa ra mắt, khán giả đồng thời được nghe tiếng saxophone trong bản nhạc quen thuộc của Kenny G và được chiêm ngưỡng các địa danh mang những giá trị văn hóa, lịch sử của Hà Nội cũng như Việt Nam gồm: cầu Long Biên lúc bình minh, Hồ Gươm những ngày cuối năm, Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám…

Nhà báo Lê Quốc Minh - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam - Tổng biên tập Báo Nhân Dân cho biết toàn bộ quá trình ghi hình và hậu kỳ dựng MV đã hoàn thành từ lâu nhưng công đoạn xin bản quyền mất quá nhiều thời gian.

Nhà báo Lê Quốc Minh chia sẻ với báo giới trong ngày ra mắt MV.

Ông Lê Quốc Minh cho biết có hàng chục bản nhạc quen thuộc của Kenny G nhưng BTC quyết định chọn Going Home vì nó cho người nghe cảm giác như trở về nhà. BTC dự định ra mắt MV này trước Tết bởi thời gian đó nhiều người có thời gian ở nhà để xem MV này nhưng cuối cùng phải đợi tới thời điểm này mới có thể ra mắt MV Going Home do việc có được bản quyền bản nhạc này mới được hoàn tất cách đây 1 tuần.