Câu chuyện trên xe buýt

Tuy nhiên, tôi đã có thể làm theo hướng dẫn đơn giản của cô bé: "Khi cô đang đứng mà xe nghiêng phải/nghiêng trái/đổ về phía trước thì cô cần phải chủ động để điều khiển trọng lực của mình cân bằng theo hướng xe, như vậy cô sẽ không bị ngã.

Đi xe buýt, cô đừng đi giầy cao gót mà chọn giày thể thao hay giày bệt cho chắc. Cô đi giày cao gót, vừa không tốt cho xương khớp, lại rất nguy hiểm vì gót giầy bé khiến độ mất cân bằng trọng lực lớn, cô khó làm chủ trọng lượng của mình"…

Tôi và mẹ cô bé cứ à, ừ, gật đầu lia lịa. Mẹ cô bé bảo: "Vừa rồi em bị ngã xe, giờ tay lái yếu nên không dám đi xe máy nữa. Em vốn bị say xe nên rất sợ xe buýt. Đi làm vào giờ cao điểm, nhiều hôm xe đông, phải đứng như hôm nay, mỗi lần xe phanh gấp như cực hình ấy. Nhưng em học con để không bị ngã, bị say xe rồi chuyển dần sang đi xe buýt cho an toàn, lại tiết kiệm".

