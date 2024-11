Cầu 500 tỷ đồng cửa ngõ khu Nam TPHCM trước ngày thông xe

Cầu Rạch Đỉa nối quận 7 với huyện Nhà Bè có mức đầu tư hơn 500 tỷ đồng, dự kiến thông xe vào sáng 28/11 giúp kéo giảm ùn tắc, chỉnh trang đô thị khu Nam TPHCM. Dự án xây dựng cầu Rạch Đỉa nằm trên đường Lê Văn Lương, bắc qua tuyến rạch cùng tên, được khởi công từ tháng 7/2023 nhằm thay thế cầu cũ làm bằng sắt xuống cấp nghiêm trọng, không đáp ứng được tải trọng và an toàn giao thông. Công trình có tổng mức đầu tư 512 tỷ đồng, trong đó chi phí xây lắp 146 tỷ đồng, chi phí bồi thường hỗ trợ, tái định cư là 290 tỷ đồng với 4 tổ chức và 92 hộ dân bị ảnh hưởng. Cầu Rạch Đỉa được thiết kế xây dựng bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực. Chiều dài 318m, rộng từ 9,0m đến 10,5m, kết hợp đường dẫn hai đầu cầu dài 153m, rộng từ 14 - 27m. Phần đường dành cho người đi bộ bố trí một bên với chiều rộng 1m, lan can bằng khung sắt kiên cố đảm bảo mỹ quan đô thị và an toàn. Đại diện chủ đầu tư - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM cho biết sau 17 tháng tập trung thi công, đến nay công trình cầu Rạch Đĩa mới đã hoàn thành, được Sở GTVT kiểm tra, chấp thuận thông xe, đưa vào khai thác từ ngày 28/11, sớm hơn 1 tháng so với tiến độ. Hiện tại, khối lượng thi công công trình đạt 99%, các nhà thầu đang hoàn thiện một số hạng mục nhỏ để nghiệm thu, đưa vào khai thác. Ghi nhận chiều 26/11, phía hai đầu cầu Rạch Đỉa đã được lắp đặt bảng tên cầu, biển hiệu giao thông, khung giới hạn chiều cao đường dẫn xuống dạ cầu... Các công nhân sơn sửa hệ thống lan can cầu. Trong khi đó, các nhân viên điện lực đang nỗ lực hoàn thiện hệ thống lưới điện để kịp tiến độ đưa dự án vào khai thác. Theo Ban giao thông TPHCM, cầu Rạch Đỉa thông xe sẽ giảm tải áp lực giao thông từ quận 7 sang huyện Nhà Bè, đồng thời hỗ trợ phân luồng trong quá trình thi công hầm chui Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ, giúp giảm ùn tắc tại cửa ngõ phía Nam. Trên tuyến đường Lê Văn Lương có 4 cầu sắt được xây dựng có tuổi thọ hơn 50 năm, xuống cấp. Trong đó, cầu Rạch Đỉa chuẩn bị thông xe và hồi tháng 9/2023 đã đưa vào sử dụng cầu Long Kiểng có tổng mức đầu tư gần 600 tỷ đồng. Hiện nay, ngành giao thông TPHCM đang chuẩn bị các thủ tục để triển khai dự án thay thế 2 cầu sắt còn lại. Trong đó, thành phố phấn đấu khởi công dự án xây dựng cầu Rạch Tôm vào tháng 4/2025 và cầu Rạch Dơi vào tháng 12/2025.

Khi 4 cầu yếu (Rạch Đĩa, Long Kiểng, Rạch Tôm, Rạch Dơi) trên tuyến đường Lê Văn Lương được thay thế giúp cải thiện hạ tầng giao thông tại cửa ngõ phía Nam TPHCM, tăng cường kết nối giao thông với tỉnh Long An.