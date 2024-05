Việc đầu tư trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc Nam đang được Bộ GTVT tích cực triển khai, đảm bảo hoàn thành trong năm nay, cung cấp đầy đủ dịch vụ, đáp ứng nhu cầu của người sử dụng.

Cao tốc Bắc Nam từ Lạng Sơn - Cà Mau có 36 trạm dừng nghỉ.

Đến nay, 9 trạm đã và đang được Bộ GTVT đầu tư xây dựng; 1 trạm do địa phương quản lý sẽ triển khai khi đầu tư cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng; 2 trạm trên tuyến do Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam làm chủ đầu tư dự án đang triển khai thủ tục đầu tư và 24 trạm thuộc các dự án thành phần cao tốc Bắc Nam do Bộ GTVT quản lý.

Trong 24 trạm do Bộ GTVT quản lý, có 21 trạm đã lựa chọn nhà thầu, gói thầu. Trong đó, 8 trạm trên cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn I 2017 - 2020 đã phát hành hồ sơ mời thầu ngày 20/3/2024, thời gian mở thầu ngày 20/5/2024, dự kiến lựa chọn xong nhà đầu tư trong tháng 6/2024. Thời gian triển khai xây dựng trạm dừng nghỉ theo hồ sơ mời thầu là 18 tháng, trong đó các công trình dịch vụ công cộng là 12 tháng.

Bộ GTVT đang chỉ đạo các Ban Quản lý dự án đàm phán với nhà đầu tư trúng thầu để ưu tiên triển khai trước các công trình dịch vụ công, đưa vào hoạt động trong thời gian khoảng 3 tháng sau khi có nhà đầu tư.