Cảnh sát hình sự kể phút trúng đạn khi phá cửa xe, quật ngã kẻ bắt cóc bé trai

Là cán bộ cảnh sát hình sự, đây không phải là lần đầu tiên Thiếu tá Nguyễn Anh Tuấn đối diện với nguy hiểm. Nhưng đây có lẽ là chuyên án đặc biệt nhất với anh bởi nạn nhân là cháu bé còn nhỏ tuổi.

"Lúc nhận được tin cháu bé an toàn tôi rất vui mừng, ban chuyên án đã chỉ đạo bất cứ mọi giá cháu bé phải được an toàn. Đến khi bắt được đối tượng niềm vui như nhân đôi", Thiếu tá Nguyễn Anh Tuấn tự hào nhớ lại. Nhưng anh cho rằng, đây không phải chiến công của riêng bản thân mà là công việc của cả tập thể trong công cuộc giữ gìn an ninh, trật tự, bình an cho nhân dân.

Ngày 16/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Đức Trung (SN 1992, trú tại huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc) để điều tra về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản xảy.

Nguyễn Đức Trung là kẻ bắt cóc bé trai 7 tuổi ở khu đô thị Việt Hưng (phường Việt Hưng, quận Long Biên) tối 14/8, tống tiền 15 tỷ đồng.

Trước khi bị bắt, Trung là cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Phúc, cấp bậc Thượng úy. Ngay khi bắt đối tượng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội có văn bản gửi Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị thực hiện các thủ tục tước danh hiệu Công an nhân dân theo quy định của ngành Công an đối với Nguyễn Đức Trung để xử lý nghiêm theo quy định.

Minh Tuệ