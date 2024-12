Cảnh báo lừa đảo tống tiền qua chiêu trò 'giả danh thám tử', 'chat sex' trên mạng xã hội

Những chiêu trò lừa đảo thường giả danh thám tử hoặc sử dụng các hình thức chat sex để lừa gạt và chiếm đoạt tài sản của người khác, cần phải rất cảnh giác với những chiêu trò lừa đảo này. Công an tỉnh Hải Dương vừa ra cảnh báo về tình trạng các đối tượng lừa đảo "giả danh thám tử", "chat sex" để thu thập thông tin nhạy cảm của nạn nhân rồi tống tiền. Đại tá Lê Đức Thành, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương, cho biết thời gian qua, tại tỉnh xuất hiện tình trạng đối tượng lừa đảo và cưỡng đoạt tài sản thông qua hình thức "giả danh thám tử", "chat sex" để bí mật thu thập thông tin nhạy cảm liên quan đến nạn nhân. Sau đó, các đối tượng này sẽ gọi điện, gửi thư điện tử hoặc nhắn tin để tống tiền. Theo Công an tỉnh Hải Dương, các đối tượng lừa đảo sử dụng tài khoản mạng xã hội như Zalo, Facebook, Telegram, Viber… với hình ảnh đại diện là phụ nữ để nhắn tin cho nạn nhân làm quen. Sau khi chiếm được lòng tin của nạn nhân, các đối tượng gọi hình “video call” bí mật ghi lại hình của nạn nhân; sau đó sử dụng công nghệ cắt, ghép hình ảnh của nạn nhân để tạo ra hình ảnh, video nhạy cảm. Tiếp đó, các đối tượng gọi điện, gửi email, nhắn tin xưng danh là “thám tử” đã thu thập được thông tin nhạy cảm, yêu cầu nạn nhân chuyển từ 1-2 tỷ đồng và đe dọa nạn nhân nếu không đưa tiền sẽ phát tán thông tin, hình ảnh đó lên mạng xã hội hoặc gửi cho gia đình, bạn bè, đồng nghiệp của nạn nhân. Vì tâm lý sợ hãi, nhiều nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng theo yêu cầu của đối tượng. Sau khi nhận được tiền, các đối tượng tiếp tục đe dọa và yêu cầu chuyển thêm tiền với số lượng ngày càng tăng cho đến khi nạn nhân không còn khả năng tài chính. Công an tỉnh Hải Dương khuyến cáo người dân cảnh giác khi kết bạn, làm quen và liên lạc với các tài khoản mạng xã hội, số điện thoại, email lạ. Khi gặp tình huống như trên, Công an tỉnh Hải Dương đề nghị người dân bình tĩnh, không hoảng loạn, tuyệt đối không làm theo yêu cầu chuyển tiền của đối tượng. Người dân cần chụp, ghi lại thông tin của đối tượng như đoạn tin nhắn, hình ảnh, số điện thoại, tài khoản mạng xã hội, tài khoản ngân hàng… và trình báo, cung cấp ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để kịp thời xử lý. Đồng Nai cảnh báo lừa đảo tống tiền người có địa vị xã hội Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai vừa có văn bản cảnh báo chiến dịch lừa đảo tống tiền, nhằm vào những người có địa vị xã hội, điều kiện kinh tế... Ngày 2.12, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai có văn bản cảnh báo chiến dịch lừa đảo tống tiền, khai thác điểm yếu về danh dự, uy tín và cuộc sống riêng tư. Theo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai, đối tượng lừa đảo sử dụng công nghệ cao, cắt ghép mặt (chủ yếu là nam giới) vào các clip "nhạy cảm" để đe dọa, nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Phương thức thủ đoạn của đối tượng chủ yếu thực hiện qua việc tìm kiếm thông tin cá nhân, hình ảnh, số điện thoại từ nhiều nguồn khác nhau, tiến hành cắt ghép khuôn mặt vào các clip có nội dung "nhạy cảm" ở các nhà nghỉ, khách sạn... Sau đó giả danh, nhắn tin thông báo, gửi kèm các hình ảnh, clip đã cắt ghép, để lại số điện thoại liên hệ, dụ dỗ lừa đảo, yêu cầu chuyển tiền. Sở Thông tin và Truyền thông thông báo cho các đơn vị, địa phương biết, thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức nắm rõ thủ đoạn, hình thức lừa đảo; truyền thông đến người dân, chủ động phòng ngừa, không hoang mang và không làm theo yêu cầu chuyển tiền; trường hợp bị gửi tin nhắn, hình ảnh, clip đe dọa, lừa đảo, kịp thời thông báo đến cơ quan công an để được tư vấn, hỗ trợ, phối hợp các cơ quan liên quan xử lý. Tổng hợp: vietnamplus, laodong