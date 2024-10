Cảnh báo bệnh tay chân miệng tại TPHCM tăng

Trong tuần 39, TPHCM ghi nhận 420 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, tăng 37,3% so với trung bình 4 tuần trước. Bệnh nhi mắc bệnh tay chân miệng được điều trị. Ảnh: Ngọc Lê Mới đây, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) thông tin, trong tuần 39 (23 - 29.9), TPHCM ghi nhận 420 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, tăng 37,3% so với trung bình 4 tuần trước. Tổng số ca bệnh tay chân miệng tích lũy từ đầu năm 2024 đến tuần 39 là 12.252 ca. Các quận huyện có số ca mắc trên 100.000 dân cao bao gồm huyện Bình Chánh, Nhà Bè và Quận 8. Theo Sở Y tế TPHCM, hiện chưa có vaccine phòng bệnh tay chân miệng tại Việt Nam. Để phòng bệnh tay chân miệng, ngành y tế thành phố khuyến cáo người dân và cộng đồng cần chủ động thực hiện theo phương châm 3 sạch: ăn (uống) sạch, ở sạch, bàn tay và chơi đồ chơi sạch. Bên cạnh đó, không cho trẻ tiếp xúc với người bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh. Khi phát hiện trẻ có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh, phụ huynh cần đưa trẻ đi khám ngay tại cơ sở y tế gần nhất. Về tình hình bệnh sốt xuất huyết, HCDC cũng cho biết, trong tuần 39, TPHCM có 370 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết, tăng 19,8% so với trung bình 4 tuần trước. Các quận huyện có số ca mắc trên 100.000 dân cao bao gồm Quận 1, thành phố Thủ Đức và Quận 7. TPHCM cũng ghi nhận 111 ca sởi, tăng 25,8% so với trung bình 4 tuần trước. Tổng số ca sởi tích lũy từ đầu năm 2024 đến tuần 39 là 846 ca.HCDC khuyến cáo, để phòng bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết, người dân cần tiếp tục thực hiện các biện pháp theo khuyến cáo của ngành y tế. Khuyến cáo phụ huynh đưa trẻ đến cơ sở y tế tiêm đủ 2 mũi vaccine sởi để tạo miễn dịch phòng bệnh cho trẻ.