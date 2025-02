Cần yêu cầu Temu cam kết thời gian hoàn tiền cho khách hàng

"Temu đang cố gắng duy trì uy tín với khách hàng"?

Sàn thương mại điện tử (TMĐT) Temu do Công ty Elementary Innovation Pte. Ltd - chủ sở hữu - hiện tạm dừng hoạt động tại Việt Nam do chưa hoàn thiện hồ sơ thủ tục xin cấp phép theo quy định.

Trao đổi với Báo VietNamNet, chuyên gia thương mại điện tử Bùi Quang Cường - Giám đốc Công ty iViet - cho biết: Trước đây, một số nền tảng TMĐT đã tạm dừng hoạt động hoặc rút khỏi thị trường Việt Nam, đều cố gắng hoàn tất giao hàng, chuyển sang phía đối tác hoặc hoàn tiền.

Tuy nhiên, việc hoàn tiền thường diễn ra theo từng trường hợp cụ thể, không phải lúc nào cũng có chính sách hoàn trả đầy đủ kèm bồi thường như Temu đang áp dụng.

“Phần bồi thường sẽ có thể thực hiện khi Temu được hoạt động chính thức trở lại tại Việt Nam. Điều này cho thấy Temu đang cố gắng duy trì uy tín với khách hàng dù tạm dừng hoạt động. Cũng có thể hiểu là Temu đang mong muốn hoàn tất thủ tục và có thể sớm được cấp phép tại Việt Nam”, ông Cường chia sẻ quan điểm.