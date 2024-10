Cần Thơ ban hành quy định mới về diện tích tối thiểu được tách thửa đất.

Diện tích tối thiểu được tách thửa đất ở tại đô thị (phường, thị trấn) tối thiểu 40m2 và 60m2 đối với đất ở tại nông thôn (xã); đối với đất phi nông nghiệp không phải đất ở, diện tích tối thiểu được tách thửa tối thiểu 200m2. Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Trần Việt Trường đã ký Quyết định số 20/2024 quy định điều kiện tách thửa, hợp thửa và diện tích tối thiểu tách thửa đất đối với từng loại đất. Theo quyết định trên, ngoài các quy định tại Điều 220 Luật Đất đai năm 2024, việc tách thửa, hợp thửa đối với đất ở là thửa đất tách ra và thửa đất còn lại phải có kích thước bề rộng và chiều sâu của thửa đất lớn hơn hoặc bằng 4m. Diện tích tối thiểu được tách thửa để hình thành thửa đất mới và diện tích còn lại của thửa đất sau khi tách phải lớn hơn hoặc bằng 40 m² đối với đất ở tại đô thị (phường, thị trấn), 60m² đối với đất ở tại nông thôn (xã). Đối với thửa đất ở tiếp giáp với đường giao thông công cộng hiện có thì thửa đất tách ra và thửa đất còn lại phải tiếp giáp với đường giao thông công cộng hiện có.



Trường hợp thửa đất ở không tiếp giáp trực tiếp với đường giao thông công cộng hiện có do có nguồn gốc được Nhà nước công nhận hoặc do tách một phần thửa để chuyển mục đích sang đất ở, khi thực hiện tách thửa hoặc chuyển quyền hết thửa thì được thực hiện tách thửa đồng thời với các thửa đất liền kề tiếp giáp với đường giao thông hiện có để đảm bảo thửa đất ở có lối đi tiếp giáp với đường giao thông hiện có. Không áp dụng diện tích tối thiểu được tách thửa đối với các thửa đất liền kề trong trường hợp này, nhưng các thửa đất liền kề tách ra và các thửa đất liền kề còn lại phải đảm bảo có chiều ngang (bề rộng) mặt tiền tiếp giáp với đường giao thông công cộng hiện có lớn hơn hoặc bằng 4m. Đối với đất phi nông nghiệp không phải đất ở, thửa đất tách ra và thửa đất còn lại phải có kích thước bề rộng và chiều sâu lớn hơn hoặc bằng 4m. Diện tích tối thiểu được tách thửa để hình thành thửa đất mới và diện tích còn lại của thửa đất sau khi tách phải lớn hơn hoặc bằng 200m2. Các loại đất trong nhóm đất nông nghiệp (đất trồng cây lâu năm, đất trồng lúa, đất trồng cây hàng năm khác, đất nuôi trồng thủy sản, đất chăn nuôi tập trung và đất nông nghiệp khác). Tại quận Ninh Kiều, đất trồng cây lâu năm, diện tích tối thiểu tách thửa để hình thành thửa đất mới và diện tích còn lại của thửa đất sau khi tách phải lớn hơn hoặc bằng 150m2; Đất trồng lúa, đất trồng cây hàng năm khác, đất nuôi trồng thủy sản, đất chăn nuôi tập trung và đất nông nghiệp khác, diện tích tối thiểu tách thửa để hình thành thửa đất mới và diện tích còn lại của thửa đất sau khi tách phải lớn hơn hoặc bằng 1.000m2. Đối với các quận, huyện còn lại: đất trồng cây lâu năm, diện tích tối thiểu được tách thửa để hình thành thửa đất mới và diện tích còn lại của thửa đất sau khi tách phải lớn hơn hoặc bằng 300m2 đối với đất tại phường, thị trấn; lớn hơn hoặc bằng 600m2 đối với đất tại xã. Đất trồng lúa, đất trồng cây hàng năm khác, đất nuôi trồng thủy sản, đất chăn nuôi tập trung và đất nông nghiệp khác, diện tích được tách thửa để hình thành thửa đất mới và diện tích còn lại của thửa đất sau khi tách phải lớn hơn hoặc bằng 1.000 m2. UBND TP. Cần Thơ cũng quy định cụ thể về điều kiện tách thửa, hợp thửa, diện tích tối thiểu được tách thửa đối với thửa đất có nhiều mục đích sử dụng (đất ở, đất phi nông nghiệp không phải đất ở, đất nông nghiệp). Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 21/10/2024 và thay thế Quyết định số 16/2022 của UBND TP. Cần Thơ quy định về điều kiện tách thửa, hợp thửa và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với các loại đất. Đối với Quyết định số 19/2024 của Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ quy định điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ tách phần diện tích đất do cơ quan, tổ chức của nhà nước quản lý thành dự án độc lập. Về quy mô, tỷ lệ: diện tích do cơ quan, tổ chức của nhà nước quản lý được xem xét tách thành dự án độc lập phải từ 1.000m2 trở lên trong cùng một thửa tại khu vực phường, thị trấn; từ 2.000m2 trở lên trong cùng một thửa tại khu vực xã. Trường hợp nhỏ hơn diện tích này nhưng phần diện tích đất do cơ quan, tổ chức của nhà nước quản lý chiếm tỷ lệ từ 30% trở lên so với tổng quy mô dự án do nhà đầu tư đăng ký nhưng không dưới 400m2 được xem xét tách thành dự án độc lập. Nhật Huy