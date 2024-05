Cần một nền tảng chung cho camera giám sát Make in Viet Nam

Tại Tọa đàm “Tiêu chuẩn an toàn thông tin mạng cơ bản cho camera giám sát” do báo VietNamNet phối hợp với Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) tổ chức, nhiều thông tin quan trọng về thị trường camera giám sát Việt Nam đã được đưa ra. Trong đó, thông tin thu hút nhiều sự chú ý là việc hai thương hiệu Dahua và Hikvision cùng các công ty con hiện chiếm xấp xỉ 90% thị trường camera giám sát Việt.

Trước những đối thủ nặng ký nước ngoài, nhiều đề xuất đã được các chuyên gia kiến nghị nhằm tăng sức cạnh tranh của các sản phẩm camera Make in Viet Nam.

Một cụm camera giám sát giao thông trên đường phố Hà Nội. Ảnh: Chí Hiếu

Theo ông Nguyễn Đức Quý, Tổng giám đốc Vconnex, 90% trong tổng số hơn 10 triệu camera giám sát đang lưu hành tại Việt Nam có nguồn gốc và sự kết nối với máy chủ nước ngoài, điều này đặt ra nhiều rủi ro về an toàn dữ liệu và thông tin.