Cần chú ý gì để giữ an toàn khi tự lái xe đi du xuân vào ban đêm?

Những ngày sau Tết Nguyên đán là thời điểm mà gia đình, nhóm bạn có những chuyến đi du xuân, vãn cảnh hoặc lễ chùa đầu năm. Để tiết kiệm thời gian, tránh đông đúc, không ít người lựa chọn di chuyển bằng ô tô vào sáng sớm hoặc thậm chí từ nửa đêm.

Tuy vậy, nếu không quen lái xe đường dài vào ban đêm sẽ rất mệt mỏi và có thể tiềm ẩn nhiều nguy cơ gặp tai nạn nghiêm trọng hơn nhiều so với ban ngày do ánh sáng yếu, tầm nhìn hạn chế và trạng buồn ngủ,...

Nhiều người lên kế hoạch lái xe đi du xuân vào ban đêm hoặc sáng sớm để tiết kiệm thời gian. Ảnh minh hoạ: Hoàng Hiệp

Những tài xế có kinh nghiệm cho rằng, ngoài việc tập trung vào đường, phản xạ nhanh với các tình huống bất ngờ thì những mẹo lái xe hữu ích dưới đây sẽ giúp bạn có những hành trình ban đêm an toàn hơn:

1. Đảm bảo đèn chiếu sáng hoạt động tốt

Đèn chiếu sáng (pha, cốt, đèn sương mù,...) chính là bộ phận quan trọng nhất khi phải lái xe khi trời tối. Do đó, kiểm tra và đảm bảo tình trạng kỹ thuật của hệ thống đèn là điều vô cùng cần thiết trước mỗi chuyến đi xa, đặc biệt khi di chuyển vào ban đêm.

Với những chiếc xe đã cũ, ánh sáng yếu khiến tầm nhìn không tốt, ảnh hưởng đến xe an toàn không chỉ cho bản thân mình mà còn với người khác. Do vậy, nếu có thể nên thay thế bóng mới, có độ sáng tốt hơn. Đồng thời, kiểm tra cả độ sáng của đèn sương mù, đèn gầm, xi-nhan, đèn soi biển số,... để đảm bảo an toàn.