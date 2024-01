Cận cảnh ngôi nhà bị cháy lúc rạng sáng khiến 4 người tử vong ở Hà Nội

XEM CLIP:

Thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, vụ cháy xảy ra khoảng 4h39 ngày 15/1, tại ngôi nhà có địa chỉ số 4 Hàng Lược (phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm).

Ngôi nhà bị cháy có dạng ống, diện tích khoảng 20m2/tầng, chiều rộng mặt tiền khoảng 2m, cao 4 tầng và gác lửng áp mái (tầng 1 kinh doanh bán hoa tươi, từ tầng 2 trở lên sử dụng để ở).