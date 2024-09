Cận cảnh Mitsubishi Triton thế hệ mới vừa ra mắt tại Việt Nam

Ngày 11/9, Mitsubishi Motors Việt Nam chính thức giới thiệu phiên bản hoàn toàn mới của mẫu bán tải Triton. Xe được phân phối tại thị trường trong nước với 3 phiên bản: Triton 2WD AT GLX, Triton 2WD AT Premium, Triton 4WD AT Athlete.

Giá bán của các phiên bản được công bố từ thấp đến cao lần lượt là 655, 782 và 924 triệu đồng. Mitsubishi Triton thế hệ thứ 6 bán tại nước ta được nhập khẩu từ Thái Lan.

Ở phiên bản mới 2024 này, mẫu bán tải nhà Mitsubishi được tân trang ngoại hình hầm hố và thể thao hơn. Đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt dạng tổ ong hình chữ nhật cỡ lớn kết hợp với cản trước vuông vức tại nên một diện mạo cá tính và mạnh mẽ.