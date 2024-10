Cận cảnh Honda Civic hybrid mới ra mắt Việt Nam

Màn chào sân của Honda Civic hybrid 2024 là một trong những tâm điểm tại Triển lãm Ô tô Việt Nam (VMS) 2024 với "Công nghệ mở tương lai xanh". Trong hàng loạt những mẫu ô tô mới được giới thiệu tại triển lãm VMS 2024, Honda Civic facelift 2024 là một trong những cái tên được săn đón nhiều nhất. Đặc biệt đối với bản e:HEV RS khi lần đầu tiên xuất hiện hệ truyền động hybrid trên dòng sedan nổi tiếng đến từ Nhật Bản. Bên cạnh bản hybrid, Honda Civic 2024 cũng được cung cấp 2 biến thể máy xăng gồm G và RS. Mức giá của 3 phiên bản từ thấp đến cao được công bố là: Civic G giá 789 triệu, Civic RS 889 triệu và Civic e:HEV RS giá 999 triệu đồng. Xe tiếp tục được nhập khẩu từ Thái Lan. Ở bản nâng cấp giữa vòng đời, kích thước tổng thể Honda Civic không có nhiều thay đổi so với trước. Cụ thể, xe dài x rộng x cao lần lượt là 4.681 x 1.802 x 1.415 mm, chiều dài cơ sở đạt 2.734 mm và khoảng sáng gầm 128 mm. Về ngoại hình, Civic 2024 có một số thay đổi nhỏ ở mặt trước. Theo đó, lưới tản nhiệt hình lục giác không còn liền mạch với cụm đèn pha và hốc gió trước cũng được thiết kế lại. Đặc biệt, phiên bản RS được trang bị bộ mâm 18 inch 7 chấu mới, sơn màu đen thể thao. Riêng bản e:HEV RS cao nhất có thêm tùy chọn màu sơn xanh Canyon River Blue giống CR-V hybrid. Phiên bản tiêu chuẩn vẫn giữ nguyên bộ mâm 17 inch như trước với thiết kế 5 chấu kép. Điểm đáng chú ý nhất Honda Civic e:HEV RS đó là hệ truyền động hybrid. Theo đó, mẫu sedan này được trang bị máy xăng 2.0L kết hợp cùng mô-tơ điện cho công suất tối đa 200 mã lực và mô-men 315Nm. Con số này biến Civic hybrid 2024 trở này mẫu Civic phổ thông mạnh nhất từ trước đến nay, nếu không tính bản hiệu suất cao Type R. Không chỉ mạnh mẽ, hệ thống hybrid mới còn giúp tiết kiệm nhiên liệu đến 30% so với động cơ 1.5 VTEC Turbo của phiên bản trước. Theo Honda, hệ thống hybrid của Civic e:HEV sẽ có cách thức hoạt động giống CR-V e:HEV. Điều đó có nghĩa là xe có thể chuyển đổi linh hoạt giữa thuần điện, hybrid song song và hybrid nối tiếp, mang lại trải nghiệm lái đa dạng. Nội thất của Honda Civic facelift không có nhiều thay đổi cả về thiết kế và trang bị. Bên trong xe vẫn có màn hình 9 inch cảm ứng nhưng được nâng cấp phần mềm do Google phát triển, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây. Bên cạnh đó là hệ thống âm thanh 12 loa Bose, cổng sạc type-C tính năng chống ồn chủ động, chế độ lái cá nhân và kết nối Honda Connect. Cửa gió điều hòa phía sau được trang bị cho mọi cấu hình trang bị. Honda Việt Nam cũng cho biết cả 3 phiên bản Civic 2024 tại Việt Nam đều được trang bị gói công nghệ an toàn Honda Sensing. Các tính năng nổi bật gồm: Hệ thống phanh giảm thiểu va chạm (CMBS), Hệ thống đèn pha thích ứng tự động (AHB), Hệ thống đèn chiếu xa thích ứng tự động (ADB), Hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng bao gồm dải tốc độ thấp (ACC with LSF), Hệ thống giảm thiểu chệch làn đường (RDM), Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường (LKAS), Hệ thống thông báo xe phía trước khởi hành (LDN). Lê Tuấn