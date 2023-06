Cán bộ thôn là trùm ma tuý liên tỉnh

Mạng lưới buôn bán mà các đối tượng tạo ra rất phức tạp, đường dây ma túy khép kín quy mô liên tỉnh, mà chỉ những kẻ thân tín mới được tham gia đã được thiết lập. Để cảnh giác hơn nữa, đường dây này thống nhất việc giao dịch mua bán thường diễn ra vào ban đêm tại các khu vực hẻo lánh, khó phát hiện.

Trải qua hơn 6 tháng đấu tranh, cán bộ chiến sỹ PC04 Công an tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Cục C04 (Bộ Công an), công an Yên Bái và công an các tỉnh lân cận đồng loạt ra quân triệt phá đường dây trên.

Kết thúc chuyên án, có 8 đối tượng bị bắt giữ, thu gần 9kg ma tuý các loại và nhiều vật chứng liên quan khác.

Minh Tuệ