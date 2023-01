Căn bệnh nguy hiểm rình rập khi tiệc tùng triền miên

Trường hợp khác là bệnh nhân P.M.K (38 tuổi, trú Phú Nhuận, TP.HCM) vào viện cấp cứu vì đau bụng, nôn ói, bí tiểu sau cuộc nhậu say với bạn bè. Người thân cho biết sau khi ăn tối anh lại tiếp tục đi nhậu với bạn bè. Về nhà, anh thấy đau bụng, sốt cao, nôn ói… nên được đưa vào viện cấp cứu.

Theo Giáo sư Nguyễn Gia Bình, nguyên Trưởng khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai, viêm tụy cấp do nhiều nguyên nhân. Trước đây, các bệnh nhân bị viêm tụy thường do sỏi mật. Hiện nay, nguyên nhân phổ biến là do uống bia rượu và ăn uống. Thức ăn dầu mỡ, giàu đạm gây rối loạn chuyển hóa, hàm lượng triglyceride tăng cao gây viêm tuỵ cấp.