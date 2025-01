Cảm xúc lẫn lộn của người di cư tại biên giới Mỹ-Mexico

Sau khi tuyên thệ nhậm chức, ông Trump đã cho đóng ứng dụng di động CBP One. Ứng dụng này được chính quyền Tổng thống Joe Biden phát triển, cho phép người di cư lên lịch hẹn để nhập cảnh vào Mỹ.

Chương trình này là một phần quan trọng trong nỗ lực của chính quyền ông Biden nhằm kiểm soát tình trạng nhập cư qua biên giới phía nam. Các quan chức Mỹ vào thời điểm đó tin rằng bằng cách cung cấp cho những người di cư cách nhập cảnh hợp pháp thông qua một ứng dụng, họ có thể ngăn chặn những cuộc vượt biên trái phép.

Trong cuộc họp báo hôm 20-1, Tổng thống Mexico – bà Claudia Sheinbaum kêu gọi chính quyền của ông Trump thay thế ứng dụng xin nhập cư vừa bị hủy bằng một cơ chế khác, để những người di cư có thể nộp đơn xin hồ sơ tị nạn một cách có trật tự.

Cùng với các hạn chế cứng rắn từ phía Mexico, tình trạng vượt biên trái phép đã giảm đáng kể vào năm 2024. Các nhà phân tích cho rằng CBP One đã đóng một vai trò quan trọng giúp đạt được kết quả trên.

Ông Trump ký loạt sắc lệnh vào tối 20-1 tại Nhà Trắng. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

“Đó là một sự thay đổi lớn. Nó mang lại sự ổn định hơn và cơ hội kiểm soát tốt hơn ở cả hai bên biên giới Mỹ-Mexico, vì nó khiến lộ trình của những người di cư trở nên dễ đoán hơn” – ông Ariel Ruiz Soto, nhà phân tích tại Viện Chính sách Di cư ở Washington (Mỹ), cho biết.

Tuy nhiên, những người phản đối cho rằng chương trình này đã bị những người di cư lợi dụng.

Theo The New York Times, nếu không có chương trình thay thế cho CBP One, những người di cư bị mắc kẹt ở Mexico có thể phải đối mặt 3 kịch bản: cố gắng vượt biên trái phép vào Mỹ, trở về quốc gia quê hương của họ hoặc xin tị nạn ở Mexico.

"Có thể đây không phải là điều mà nhiều người di cư mong muốn, nhưng đây [xin tị nạn ở Mexico] là một giải pháp thay thế” – ông Ruiz Soto nói.