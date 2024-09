Cầm 50 nghìn đồng thưởng thức món xôi bát được Michelin đề xuất

Hai năm liên tiếp, Xôi Bát được Michelin vinh danh ở hạng mục Bib Gourmand - những nhà hàng, quán ăn có chất lượng tốt, ấn tượng và giá cả phải chăng. Xôi Bát nằm trong hẻm 8, đường Hoàng Hoa Thám (phường 7, quận Bình Thạnh, TP.HCM). Quán mở cửa xuyên suốt từ 7h30 đến 22h30 mỗi ngày, đông khách nhất vào thứ Bảy và Chủ nhật.

Quán Xôi Bát nằm ở quận Bình Thạnh, TP.HCM. Anh Huỳnh Phúc Thịnh (29 tuổi) - chủ quán chia sẻ: “Tiêu chuẩn của Michelin rất nghiêm ngặt. Nếu không đáp ứng những giá trị, tiêu chuẩn của họ thì không thể trụ được. Trong khi các quán khác mở rộng ra thì quán tôi lại thu hẹp đi nên tôi nghĩ năm nay quán sẽ không được Michelin vinh danh. Nhưng gần đến ngày trao giải, tôi nhận được thư của Michelin, thực sự rất bất ngờ và xúc động khi lần thứ 2 quán nhận được vinh dự này”. Quán mở năm 2021, có không gian nhỏ, đủ chỗ cho khoảng 20 người. Cách bài trí hài hòa, đẹp mắt. Bàn ghế gỗ, mành tre, cây xanh và ánh đèn vàng bao phủ tạo cảm giác mộc mạc, ấm cúng.

Xôi bát có topping phong phú như gà xé, phá lấu, thịt kho tàu... Món ăn ở đây rất phong phú, ngoài xôi bát, xôi thịt kho tàu, bạn có thể trải nghiệm thêm xôi phá lấu, xôi gà xé xá xíu. Các món xôi có giá dao động từ 39.000 - 65.000 đồng, ăn kèm với kim chi và canh cà rốt. Xôi bát là món bán chạy nhất của quán và được Michelin đặc biệt đề xuất. Một phần xôi bát gồm có xá xíu, thịt gà, phá lấu, trứng kho, pate, chà bông và hành phi. Điều anh Thịnh luôn chú tâm khi bước chân vào ngành ẩm thực là sức khỏe của người tiêu dùng. Ngoại trừ hành phi, các nguyên liệu khác đều do mẹ anh Thịnh - bếp chính của quán tự làm, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. “Tôi đưa ra những tiêu chí khắt khe đối với nguyên liệu đầu vào và phải rõ ràng, đảm bảo nguồn gốc. Kinh doanh ẩm thực, tôi rất sợ khi có vấn đề thì quán lại lúng túng. Vì vậy, tôi chấp nhận trả một cái giá cao hơn để nhập hàng từ các công ty và nơi cung cấp uy tín. Tôi luôn giữ lại hoá đơn thực phẩm để đối chiếu, giải thích cho khách hàng” - anh Thịnh chia sẻ.

Những phần xôi hấp dẫn tại quán. Bí quyết tạo nên Xôi Bát là sự hài hòa hương vị. Công thức thịt kho tàu từ thời bà nội truyền cho mẹ anh Thịnh, kho hoàn toàn với nước dừa. Thịt kho mềm, có màu caramel và vị thiên ngọt theo kiểu miền Tây. Xôi Bát dùng nếp Bắc, nấu với nước dừa và lá dứa nên khi nấu ra xôi dẻo, thơm mùi cốt dừa, từng hạt tơi, tròn. Quán không nấu hết một lần mà ngâm nếp sẵn, khi nào xôi gần hết sẽ nấu tiếp. Kim chi ăn kèm với xôi do quán tự muối. Về phần canh được nấu với thịt gà, cà rốt giúp thực khách đỡ ngán khi ăn. Anh Thịnh kể, nhiều bác lớn tuổi vào cuối tuần thường dẫn con cháu đến quán ăn sáng. Nhiều khách tin tưởng, có thời điểm đặt 100 phần xôi cho đoàn du lịch. Về nguồn gốc cái tên Xôi Bát, anh Thịnh cho biết vì xôi ở quán được đựng trong bát và tình cờ địa chỉ quán cũng ở hẻm 8. Ngoài ra, bát còn mang ý nghĩa sâu xa, mang lại sự thịnh vượng cho chủ quán và người ăn nên anh quyết định giữ tên đó từ lúc mở đến nay.

Xôi bát hấp dẫn và ấn tượng với cả những thực khách khó tính nhất. Sau khi được Michelin đề xuất, theo nam chủ quán lượng khách đến quán tăng, đặc biệt là khách nước ngoài. Mỗi ngày quán bán khoảng 250-300 phần. Trong tương lai, nam chủ quán mong muốn bổ sung món ăn kèm và mở thêm chi nhánh để mang ẩm thực của mình đến gần hơn với khách hàng. Theo VTC News