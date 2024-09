Cài đặt iOS 18 giúp cải thiện thời lượng pin của iPhone đời cũ

Việc cài đặt iOS 18 trên một số mẫu iPhone có thể mang đến sự gia tăng đáng kể về thời lượng pin, có thể kéo dài đến hơn 1 giờ trong một số trường hợp. Nếu iPhone 16 với chip A18 hoặc A18 Pro và chạy iOS 18 thể hiện bước nhảy vọt về thời lượng pin, các mẫu iPhone trước đây (ngay cả mẫu cũ nhất được hỗ trợ là iPhone Xr/Xs) cũng có hiệu quả thời lượng pin được cải thiện để mang lại thời gian sử dụng nhiều hơn. Xác nhận này đến từ blogger Trung Quốc Geekerwan trên tài khoản YouTube của anh ấy, sau khi thực hiện một loạt thử nghiệm với các mẫu iPhone 15 Pro và 15 Pro Max, cũng như các thiết bị thuộc dòng iPhone 16 mới. Các thử nghiệm do trang web GizChina công bố bao gồm các hoạt động và kiểu sử dụng khác nhau trên nhiều mẫu iPhone khác nhau, chẳng hạn như nhắn tin, gọi điện video, chơi game và duyệt web. Trong khi iPhone 15 Pro ghi nhận thời lượng pin tăng khoảng 33 phút (từ 6 giờ 22 phút lên 6 giờ 55 phút) thì iPhone 15 Pro Max lại ghi nhận mức tăng pin đáng kể nhất, với thêm 1 giờ 6 phút hoạt động (từ 7 giờ 56 phút lên 9 giờ 2 phút). Trang web tuyên bố rằng sự gia tăng thời lượng pin này là do iOS 18 mới quản lý bộ xử lý của iPhone hiệu quả hơn, cho dù là từ dòng A18 hay chip A17 Pro trang bị cho iPhone 15 Pro Max. Các thử nghiệm do blogger thực hiện cho thấy thời lượng pin tăng lên của dòng iPhone 16 cũng đã được xác nhận, gồm 10 giờ 23 phút trong trường hợp của iPhone 16 Pro Max; 10 giờ cho 16 Plus; và 8,5 giờ cho iPhone 16 Pro. Blogger này cũng kết luận rằng iOS 18 dường như tăng hiệu quả sử dụng năng lượng tổng thể, ngay cả ở các mẫu máy cũ hơn, mặc dù không có xác nhận thực tế về kết quả ghi nhận ở các mẫu máy khác nhau tương thích với hệ điều hành mới nhất của Apple.