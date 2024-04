Cách rửa lòng non hết sạch mùi hôi Sau khi mua lòng, bước làm sạch là yếu tố quyết định món lòng có thơm ngon hay không. Dưới đây là một số mẹo đơn giản giúp bạn loại bỏ mùi hôi và làm sạch lòng non một cách hiệu quả.

Bạn cần chọn được lòng non tươi ngon để có món ăn hoàn hảo. (Ảnh: Annieliciousfood)

Lòng non kép có hai lớp mỏng phủ bên ngoài, thường mềm mại và ngon hơn. Loại này thường hiếm, bạn cần phải đặt hàng trước hoặc đi chợ sớm mới mua được.

Để chọn có nguyên liệu tốt cho món lòng heo, bạn nên chọn những dải lòng có độ dày và mềm vừa phải, khi bóp nhẹ thấy có dịch màu trắng chảy ra. Nếu dịch màu vàng, dải lòng đó không non lắm và sau khi chế biến dễ bị đắng.

Việc lựa chọn và sơ chế lòng non một cách cẩn thận là bước quan trọng để đảm bảo món lòng của bạn thơm ngon, đảm bảo an toàn cho sức khỏe.

Ngâm với muối

Một trong những cách rửa lòng non hết sạch mùi hôi đơn giản nhất là sử dụng muối, vì muối có khả năng hút và loại bỏ mùi hôi, đồng thời làm sạch cặn bẩn.

Đầu tiên, bạn đổ nước lạnh vào một chậu lớn hoặc bồn nhỏ, đảm bảo có đủ nước để lòng non được ngâm đều. Thêm một ít muối vào nước, cho lòng non vào ngâm trong khoảng 15-30 phút rồi lấy ra và rửa sạch với nước lạnh. Nhẹ nhàng bóp lòng non để loại bỏ chất bẩn còn lại.

Làm sạch và khử mùi hôi lòng non bằng muối và giấm



Khi mua lòng non về, đầu tiên bạn hãy lộn ngược để loại bỏ chất nhầy bên trong. Bạn có thể sử dụng một nhánh gừng để đẩy chất nhớt ra khỏi lòng non hoặc cạo nhẹ bằng tay, sau đó sử dụng hỗn hợp muối và giấm để làm sạch.

Rửa lại lòng non với nước sạch để loại bỏ tạp chất còn lại.

Sử dụng chanh và muối