Việc nướng khoai lang bằng nồi chiên không dầu cực kỳ đơn giản, vừa giữ được tối đa hàm lượng dinh dưỡng của khoai lang vừa tăng độ hấp dẫn cho món ăn. Có nhiều cách chế biến khoai lang, ngoài món luộc thì món nướng cũng rất phổ biến. Cách nướng khoai lang bằng nồi chiên không dầu sẽ giúp đơn giản hóa công việc này, biến củ khoai dân dã thành món ăn vặt hấp dẫn và bổ dưỡng. Cách làm khoai lang nướng bằng nồi chiên không dầu Chuẩn bị: - Khoai lang: 3-4 củ (chọn khoai ngon, không bị sâu bệnh như khoai mật, khoai ruột vàng). - Dụng cụ: Nồi chiên không dầu. Bạn cần sơ chế khoai lang, rửa sạch khoai dưới vòi nước để loại bỏ hết bùn đất và tạp chất bám trên vỏ. Có thể dùng bàn chải để chà nhẹ nếu cần thiết. Sau khi rửa, hãy lau khô khoai bằng khăn sạch hoặc thấm bằng giấy ăn.

Xếp khoai lang đã sơ chế vào giỏ chiên. (Ảnh: loveandotherspices) Trước khi nướng khoai lang bằng nồi chiên không dầu, bạn cần làm nóng nồi ở nhiệt độ 180°C trong khoảng 5 phút. Việc làm nóng lò sẽ giúp món khoai nướng chín đều và ngon hơn. Xếp khoai lang vào giỏ chiên. Bạn nên tạo khoảng cách giữa các củ khoai để không khí lưu thông tốt hơn, giúp khoai chín đều. Đặt nhiệt độ nồi chiên ở 180°C và nướng trong khoảng 25-30 phút. Thời gian nướng có thể điều chỉnh tùy theo kích thước và độ dày của khoai. Nên kiểm tra khoai sau 15 phút đầu tiên để đảm bảo không bị cháy. Để biết khoai đã chín hay chưa, bạn dùng tăm hoặc dao nhọn xiên thử vào củ khoai, nếu thấy mềm nghĩa là khoai đã chín. Lúc nãy, hãy gắp khoai ra đĩa, để nguội một chút trước khi thưởng thức. Bạn có thể rắc chút muối hoặc phomai lên nếu thích vị đậm đà.

Khoai lang mật nướng chín vàng hấp dẫn. (Ảnh: loveandotherspices) Khoai lang nướng có vị ngọt tự nhiên, thơm bùi và là món ăn vặt rất tốt cho sức khỏe. Bạn có thể ăn khoai lang nướng kèm với mật ong hoặc bơ để tăng thêm hương vị. Nếu muốn nướng khoai lang mật bằng nồi chiên không dầu, bạn cần nướng 2 lần. Trong lần đầu tiên, bạn đặt mức nhiệt 160 độ C và thời gian 15 phút, sau đó đảo mặt để cả củ khoai được chín đều hơn. Trong lần nướng thứ hai này, bạn để mức nhiệt độ 200 độ C, thời gian 15 phút để khoai chảy mật. Nếu bạn muốn khoai vàng hơn và cháy sém, có vị như nướng than củi, hãy nướng thêm ở mức nhiệt 200 độ C trong khoảng 5 phút nữa. Lợi ích của khoai lang Khoai lang là nguồn cung cấp chất xơ, vitamin và khoáng chất phong phú, đặc biệt là vitamin A dưới dạng beta-carotene, vi chất giúp tăng cường thị lực và hệ miễn dịch. Ngoài ra, vitamin C và vitamin E có trong khoai lang cũng là những chất chống ôxy hóa mạnh, giúp bảo vệ cơ thể khỏi những tổn thương do các gốc tự do gây ra. Một số lợi ích khác của khoai lang: Cải thiện tiêu hóa Chất xơ trong khoai lang không chỉ giúp điều hòa tiêu hóa mà còn hỗ trợ việc duy trì cân nặng hợp lý. Chất xơ giúp tăng cường cảm giác no, giảm nguy cơ ăn quá nhiều và góp phần duy trì hệ tiêu hóa khỏe mạnh.

Khoai lang có nhiều lợi ích cho sức khoẻ. (Ảnh: Simply Recipes) Điều chỉnh đường huyết Mặc dù có vị ngọt, khoai lang có chỉ số đường huyết thấp, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu một cách hiệu quả. Khoai lang có thể hỗ trợ phòng ngừa và kiểm soát bệnh tiểu đường type 2 nhờ vào khả năng điều chỉnh insulin và cải thiện độ nhạy insulin. Hỗ trợ tim mạch Với hàm lượng chất chống ôxy hóa và chất xơ cao, khoai lang có khả năng cải thiện sức khỏe tim mạch bằng cách giảm mức cholesterol, giảm huyết áp và ngăn ngừa các bệnh lý liên quan đến tim mạch. Làm đẹp da Các vitamin và chất chống ôxy hóa trong khoai lang không chỉ có lợi cho sức khỏe mà còn giúp duy trì làn da khỏe mạnh, trẻ trung. Khi được sử dụng thường xuyên, khoai lang có thể giúp làm giảm các dấu hiệu lão hóa trên da, mang lại vẻ ngoài tươi trẻ và rạng rỡ. Theo VTC News