Cách làm mứt me chua ngọt thơm ngon đón Tết

Những quả mứt me chua ngọt, thơm nhẹ mùi gừng không chỉ ngon mà còn giúp cân bằng vị giác giữa những món ăn nhiều dầu mỡ ngày Tết. Mứt me với vị chua chua, ngọt ngọt hòa quyện cùng chút dẻo thơm luôn là một trong những món mứt được yêu thích trong ngày Tết. Hương vị đặc trưng của me không chỉ kích thích vị giác mà còn là biểu tượng của sự tươi mới và thanh mát. Nguyên liệu làm mứt me - 1kg me chua (me xanh hoặc me chín tùy sở thích) - Khoảng 700gr đường trắng - 1 thìa cà phê muối - Một chút gừng băm nhỏ (tùy chọn, để tăng hương thơm).

Mứt me nguyên trái thơm ngon. (Ảnh: Jummy Day) Cách làm mứt me - Sơ chế me: Rửa sạch me, bóc lớp vỏ ngoài nhưng giữ nguyên phần cuống me để tạo hình đẹp mắt. Ngâm me trong nước muối loãng khoảng 1 - 2 giờ để giảm độ chua gắt và làm me mềm hơn. - Luộc me: Đun sôi một nồi nước, cho me vào luộc khoảng 5 phút để me chín mềm.Vớt me ra, ngâm ngay vào nước lạnh, sau đó để ráo. - Tách hạt me: Dùng dao nhọn khứa nhẹ dọc theo thân quả me, cẩn thận để lấy hạt ra mà không làm rách phần thịt. Sau khi tách hạt, nhẹ nhàng ép lại để quả me vẫn giữ hình dáng ban đầu. B - Ướp me với đường: Xếp me vào tô lớn, rắc đường trắng và trộn đều. Ướp khoảng 4 - 6 tiếng hoặc để qua đêm để đường tan hoàn toàn và ngấm vào me. - Sên mứt me: Cho toàn bộ me và nước đường đã tan vào chảo chống dính. Bật lửa vừa và đảo nhẹ nhàng để tránh làm nát me. Khi nước đường bắt đầu sánh lại, thêm một chút gừng băm nhỏ (nếu thích) để tăng hương vị. Tiếp tục đảo đều tay trên lửa nhỏ đến khi nước đường kết tinh, me khô ráo, bóng mượt thì tắt bếp. - Làm khô và bảo quản: Xếp me ra khay, để nguội tự nhiên. Nếu muốn mứt khô hơn, bạn có thể sấy trong lò nướng ở nhiệt độ 100°C trong 15 phút. Khi mứt nguội hoàn toàn, lăn me qua một lớp đường trắng mỏng để tạo lớp áo đẹp mắt. Bảo quản trong hộp kín, nơi khô ráo thoáng mát. Nếu không thích giữ nguyên quả, bạn có thể tách hoàn toàn thịt me, tạo hình viên hoặc thanh để dễ ăn hơn. Nên dùng me xanh để có vị chua tự nhiên, cân bằng hoàn hảo với đường.