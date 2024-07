Hãy tham khảo những cách làm dịu tay bỏng rát do dính ớt một cách nhanh chóng, dễ dàng dưới đây.

Rửa tay dưới vòi nước không phải là cách làm dịu tay bỏng rát do dính ớt hiệu quả. (Ảnh: Meritech)

Thông thường, khi bị dính ớt, mọi người thường rửa tay bằng nước lạnh ngay lập tức để làm dịu cảm giác nóng rát. Tuy nhiên, thực tế cho thấy cách này không thực sự hiệu quả, nước không thể loại bỏ hoàn toàn capsaicin do hợp chất này không tan trong nước.

Cách làm dịu tay bỏng rát do dính ớt

Sử dụng sữa lạnh

Capsaicin tan tốt trong chất béo, vì vậy sữa và các sản phẩm từ sữa như sữa chua, kem tươi có thể giúp làm dịu cảm giác bỏng rát. Bạn có thể ngâm tay trong sữa lạnh khoảng 15-20 phút hoặc bôi một lớp sữa chua lên vùng da bị bỏng rát. Chất béo trong sữa sẽ hòa tan capsaicin, giúp giảm cảm giác nóng rát hiệu quả.

Sử dụng dầu ăn hoặc dầu Olive

Dầu ăn và dầu olive cũng là các chất béo có khả năng hòa tan capsaicin. Bôi một lượng nhỏ dầu lên vùng da tổn thương là cách làm dịu tay bỏng rát do dính ớt có hiệu quả rõ rệt. Sau khi bôi, bạn massage nhẹ nhàng trong vài phút rồi rửa lại bằng xà phòng và nước ấm.

Sử dụng giấm táo



Sử dụng giấm táo là cách làm dịu tay bỏng rát do dính ớt có hiệu quả rõ rệt. (Ảnh: Gardening Know How)

Giấm táo có tính axit nhẹ, giúp trung hòa capsaicin và làm dịu cảm giác bỏng rát. Bạn có thể ngâm tay trong giấm táo pha loãng với nước (tỷ lệ 1:1) khoảng 10-15 phút hoặc dùng bông gòn thấm giấm táo rồi thoa lên vùng da bị bỏng rát.